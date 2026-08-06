جوان آنلاین: به نقل از نشنال نیوز؛ شش شرکت بزرگ نفتی جهان در مجموع ۷۹ میلیارد دلار سود کسب کردند؛ هم‌زمان با افزایش قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه شرکت‌های بزرگ نفتی (بیگ اویل) قوی‌ترین عملکرد سه‌ماهه خود را از زمان حمله روسیه به اوکراین به ثبت رساندند، به‌طوری که شش شرکت بزرگ جهان، درآمد خالص ترکیبی ۷۹.۴ میلیارد دلاری را در سه‌ماهه دوم سال جاری گزارش کردند.

به گزارش تسنیم، این رشد هم‌زمان با میانگین قیمت حدود ۱۰۴ دلاری هر بشکه نفت برنت رخ داد که نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، جنگ علیه ایران قیمت‌ها را بالا برد و در عین حال، جریان عبور نفت از تنگه هرمز را مختل کرد. با این حال، این سود‌ها به یک اندازه نبود. شرکت‌های نفتی دورتر از منطقه درگیری، جهش سود بیشتری را تجربه کردند، در حالی که آرامکوی سعودی بیشترین سود را ثبت کرد، اما کمترین رشد را داشت.

غول‌های غربی از جمله شورون، اکسون‌موبیل و بی‌پی از قیمت‌های بالاتر نفت و گاز بهره‌مند شدند، در حالی که تأثیر محدودی بر عملیات‌شان داشت. این امر به حاشیه سود بالاتر در تولید تقریباً بی‌وقفه آنها انجامید.

در مقابل، آرامکوی سعودی سه‌ماهه گذشته را صرف استفاده از مسیر‌های جایگزین برای صادرات تحت تأثیر قرارگرفته کرد و تولید هیدروکربن خود را نسبت به سه‌ماهه قبل حدود ۲۵ درصد کاهش داد. شل نیز در میانه قرار داشت و از یک سو با ضربه بزرگی به تولید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) قطر مواجه شد و از سوی دیگر از تجارت و پالایش سود بالایی کسب کرد.

اکسون‌موبیل

اکسون‌موبیل بیشترین سود دلاری را در میان غول‌های نفتی ثبت کرد و درآمد خالص آن در این سه‌ماهه بیش از دو برابر شد و به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسید. تولید بی‌سابقه از حوزه پرمین (در تگزاس) و رشد مستمر در گویان به این شرکت کمک کرد تا بدون اختلال قابل‌توجه از قیمت‌های بالای نفت بهره‌مند شود. جریان نقدی عملیاتی به ۲۳.۶ میلیارد دلار و جریان نقدی آزاد به بیش از ۱۷ میلیارد دلار رسید، این شرکت بیشتر از شوک بازار بهره برد تا اینکه مستقیماً درگیر آن شود.

افزایش ۳۸۵ درصدی سود شورون

شورون جهش سود چشم‌گیری را در میان غول‌های نفتی تجربه کرد و درآمد خالص آن ۳۸۵ درصد افزایش یافت؛ چراکه رکورد تولید در آمریکا و ادغام با شرکت هس (به ارزش ۵۳ میلیارد دلار) به آن کمک کرد تا از جهش قیمت نفت سود ببرد. شورون و اکسون‌موبیل در مجموع ۲۶.۶ میلیارد دلار سود سه‌ماهه گزارش کردند و به بزرگترین ذی‌نفعان جنگ با ایران تبدیل شدند.

تولید جهانی شورون ۲۰ درصد افزایش یافت و به رکورد ۴.۰۷ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید. این شرکت همچنین بدهی خود را در این سه‌ماهه ۸.۴ میلیارد دلار کاهش داد. دامنه سود‌های شورون در کنار سود رکوردی اکسون‌موبیل، با انتقاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شد که این دو شرکت را متهم به سودجویی از کمبود عرضه ناشی از درگیری کرد.

افزایش سه برابری سود شل

درآمد خالص شل حدوداً سه برابر شد و به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید که قوی‌ترین عملکرد سه‌ماهه آن از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. اما این اعداد، بزرگترین اختلال عملیاتی را که یک غول غربی متحمل شد، پنهان می‌کند.

حملات موشکی به مجتمع انرژی راس لفان در قطر در ماه مارس، بر تأسیسات «پرل» (تبدیل گاز به مایع) تأثیر گذاشت و تولید گاز یکپارچه را ۳۱ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش داد. شل مالک ۳۰ درصد از سهام قطعه چهارم توسعه مجتمع راس لفان متعلق به شرکت قطرانرژی است که معادل ۲.۴ میلیون تن در سال تولید سهمی است.

این شرکت انتظار دارد تعمیرات تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و راهنمایی سه‌ماهه سوم فرض را بر عدم تولید قطر قرار داده است. مدیرعامل آن، وائل ساوان، این اختلال را یک مانع کوتاه‌مدت توصیف کرد نه یک تغییر ساختاری.

شل همچنین با سنگین‌ترین بار مالیاتی در میان همتایان خود مواجه است و نرخ ترکیبی ۷۸ درصدی را بر سود حاصل از دریای شمال می‌پردازد که شامل مالیات استاندارد ۴۰ درصدی به اضافه مالیات اضافی ۳۸ درصدی است. این مالیات پیش از جنگ با ایران وضع شده، اما با افزایش دوباره سود انرژی، مورد توجه دوباره قرار گرفته است. پنج دولت اروپایی خواستار وضع مالیات جدیدی در سطح اتحادیه اروپا بر سود‌های ناشی از جنگ هستند.

درآمد خالص ۳.۹ میلیاردی بی‌پی

بی‌پی در اولین سه‌ماهه کامل تحت مدیریت مگ اونیل، مدیرعامل جدید، درآمد خالصی معادل ۳.۹۱ میلیارد دلار گزارش کرد که ۱۴۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. معیار سود پایه این شرکت که اقلام غیرتکراری را حذف می‌کند، ۵.۷ میلیارد دلار اعلام شد.

اونیل این دوره را یکی از پراختلال‌ترین ادوار در بازار‌های جهانی انرژی توصیف کرد. این شرکت سود سهام خود را ۴ درصد افزایش داد، اما اعلام کرد که تولید بالادستی نسبت به سه‌ماهه قبل به دلیل تأثیر اختلالات خاورمیانه کاهش یافته است. بی‌پی مانند شل، مشمول مالیات ۷۸ درصدی بر سود دریای شمال در بریتانیا است.

توتال‌انرژی

توتال‌انرژی در جایگاهی بین غول‌های آمریکایی (که تا حد زیادی از اختلالات عملیاتی دور ماندند) و همتایان اروپایی خود (با درجه بیشتری از تأثیرپذیری از درگیری) قرار گرفت. درآمد خالص آن ۱۰۲ درصد افزایش یافت و به ۵.۴ میلیارد دلار رسید.

پاتریک پویان، مدیرعامل این شرکت، نسبت به شرایط «بسیار ناپایدار» با توجه به درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز که عرضه را مختل کرده، هشدار داد. تعطیلی‌ها پالایشگاه‌ها در خاورمیانه منجر به کاهش ۴ درصدی تولید شد و حملات بر پالایشگاه ساتورپ آن در عربستان سعودی نیز تأثیر گذاشت. سیاستمداران فرانسوی و گروه‌های زیست‌محیطی از زمان شروع جنگ، بار‌ها خواستار وضع مالیات «سود‌های فوق‌العاده» به طور ویژه بر توتال‌انرژی شده‌اند.

آرامکوی سعودی با کمترین رشد سود

آرامکوی سعودی با فاصله بسیار، سودآورترین شرکت در این گروه باقی ماند، درآمد خالص آن ۴۴ درصد افزایش یافت که کمترین رشد در میان شش شرکت بود، اگرچه با ۳۲.۷ میلیارد دلار، هنوز از سود ترکیبی اکسون و شورون (۲۶.۶ میلیارد دلار) بیشتر بود.

تولید هیدروکربن به ۹.۴۶ میلیون بشکه معادل نفت در روز کاهش یافت که از ۱۲.۶۱ میلیون بشکه در سه‌ماهه اول کمتر بود. این بزرگترین کاهش حجم در میان غول‌های نفتی محسوب می‌شد. این شرکت، نفت خام را از طریق خط لوله شرق-غرب خود به پایانه‌های دریای سرخ هدایت کرد که با ظرفیت کامل ۷ میلیون بشکه در روز فعالیت داشت و اکنون در حال افزایش ظرفیت این مسیر است. این شرکت همچنین با خطر محاصره دریایی یمن علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان مواجه است که احتمالا در ماه‌های آینده با کاهش سود و میزان فروش مواجه شود.