کالابرگ سه دهک مشمول شارژ شد

جوان آنلاین: اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیروهای مسلح و سرپرستان خانواری که رقم انتهای کدملی آنها ۰، ۱ و ۲ است شارژ شد و این خانوارها میتوانند برای خرید مایحتاج موردنیاز خود به فروشگاهها و سوپرمارکتهای طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند.
به گزارش ایسنا، در چارچوب تغییرات جدید، از مرداد ماه، فاصله نوبتهای شارژ از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت رفاه، از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام میشود. بهطوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملیشان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیستوپنجم و سرپرستهای با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت میکنند.
به این معنا که در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرستهای خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیروهای مسلح، روز بیستوپنجم حساب سرپرستهای خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریورماه حساب سرپرستهای با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.
سبد اقلام اختصاص یافته در طرح کالابرگ ۱۱ قلم کالای اساسی از قبیل روغن، برنج، مرغ، ماکارونی و شیر و پنیر را شامل میشود و صرفنظر از آن امکان خرید میوه و سبزیجات هم وجود دارد. با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در بعضی از شهرها فراهم شده و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شدهاند.
همچنین محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاههای عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتهای عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالاهای مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند.
گفتنی است، بار مالی طرح کالابرگ جدید که بعد از حذف ارز ترجیحی، آغاز شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه یا یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود.