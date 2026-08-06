بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

جوان آنلاین: علیاکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در مرز مهران با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران در مرزهای کشور با ارائه آمار دقیق ترددها تا ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار زائر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور خارج شدهاند و فرآیند بازگشت این عزیزان با نظم کامل در جریان است.
وی با تأکید بر آمار بازگشت زوار تصریح کرد: طبق آخرین ارزیابیها، ۳ میلیون و ۱۷ هزار نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشتهاند.
وی عنوان کرد: بر این اساس، حدود ۳۶۰ هزار نفر از زائران همچنان در کشور عراق حضور دارند که پیشبینی میشود طی ساعات و روزهای آینده و پیش از پایان ماه صفر، روند بازگشت این عزیزان نیز به پایان برسد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین از آمادگی کامل ستاد برای میزبانی از باقیمانده زوار خبر داد و افزود: تمامی تمهیدات لجستیکی و خدماتی برای تسهیل در تردد زائران در مسیرهای بازگشت تا پایان ایام صفر برقرار است.