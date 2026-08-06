معاون بانک مرکزی با تشریح نحوه فعال‌سازی کیف پول ایران اعلام کرد: مردم برای استفاده از این خدمت نیازی به مراجعه حضوری به بانک ندارند و تنها با شماره‌گیری کد دستوری #۹۸* و استفاده از شماره تلفن همراهی که به نام خودشان ثبت شده است، می‌توانند کیف پول خود را فعال کنند.

جوان آنلاین: معاون بانک مرکزی با اشاره به قابلیت‌های «کیف پول ایران» اظهار کرد: بهترین کاربرد این خدمت، انتقال وجه ساده و سریع میان افراد است؛ به‌طوری که کاربران می‌توانند از طریق کد‌های دستوری USSD و تلفن همراه، تنها با در اختیار داشتن شماره تلفن همراه فرد مقابل، وجه را انتقال دهند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پس از انجام انتقال وجه، هم فرستنده و هم گیرنده از موفقیت تراکنش مطلع می‌شوند و سازوکار‌های مختلفی نیز برای این خدمت در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره نحوه ثبت‌نام در این سامانه گفت: برای فعال‌سازی آن نیازی به مراجعه مستقیم به شبکه بانکی وجود ندارد.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: تنها شرط استفاده از این خدمت این است که متقاضی با یکی از شماره‌های تلفن همراهی که به نام خودش ثبت شده است، کد دستوری #۹۸* را شماره‌گیری کند و از طریق گزینه نخست، فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کند.

به گفته وی، در حال حاضر شناسه کاربری برای حدود ۹۰ میلیون نفر از هموطنان ایجاد شده که تقریباً تمام دارندگان حساب بانکی را پوشش می‌دهد و تنها مرحله باقی‌مانده، اتصال شماره تلفن همراه ثبت‌شده به نام فرد با کد ملی او برای دسترسی به کیف پول ایران است.