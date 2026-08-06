قیمت جهانی طلا امروز ۱۵ مرداد؛ هر اونس به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق خزانه به بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته رسید.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بزرگترین افزایش روزانه از ماه فوریه در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید.

به گزارش مهر، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و دو سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۱۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، ۱۳۷۴ دلار و ۳۳ سنت معامله شد.