کد خبر: 1372743
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی

دستگیری ۸ نفر از اشرار مسلح شاخص و مرتبطین گروهک‌های تروریستی

1 تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه با تلاش‌های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه که با تشکیل تیم‌های مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگان گیری نیرو‌ها و مهندسین فعال در حوزه زیرساخت‌های استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشت‌ها و مقر‌های نظامی و انتظامی، سرقت‌های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان می‌نمودند، با تلاش‌های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف گردید.

لازم به ذکر است از اهداف این اشرار شناسایی مقر‌ها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکت‌ها و نیرو‌های فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است.

این اشرار با هماهنگی گروهک‌های تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرح‌های عمرانی و زیر ساختی منطقه نموده و سپس افراد به گروگان‌گرفته شده را تحویل گروهک‌های تروریستی مستقر در آن سوی مرز‌ها می‌نمودند.

برچسب ها: گروهک تروریستی ، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ، گروگانگیری
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