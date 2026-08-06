تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه با تلاش‌های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تعداد ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه که با تشکیل تیم‌های مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگان گیری نیرو‌ها و مهندسین فعال در حوزه زیرساخت‌های استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشت‌ها و مقر‌های نظامی و انتظامی، سرقت‌های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان می‌نمودند، با تلاش‌های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند.

از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف گردید.

لازم به ذکر است از اهداف این اشرار شناسایی مقر‌ها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکت‌ها و نیرو‌های فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است.

این اشرار با هماهنگی گروهک‌های تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرح‌های عمرانی و زیر ساختی منطقه نموده و سپس افراد به گروگان‌گرفته شده را تحویل گروهک‌های تروریستی مستقر در آن سوی مرز‌ها می‌نمودند.