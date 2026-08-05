نشست وزیران خارجه مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان با محوریت تحولات منطقه

وزرای امور خارجه مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان در امّان، دیدار و در نشستی چهارجانبه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای رایزنی کردند.

جوان آنلاین: وزرای امور خارجه مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان در حاشیه نشست وزرای خارجه کشور‌های عربی درباره قدس در امان، پایتخت اردن، نشستی چهارجانبه برگزار کردند و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راه‌های کاهش تنش گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، در این نشست، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان، وضعیت امنیتی منطقه، به‌ویژه تشدید تنش‌های نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، از جمله تحولات مربوط به تنگه هرمز، را بررسی کردند.

چهار وزیر بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به‌عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصاد جهانی و امنیت تجارت بین‌المللی تأکید کردند.

آنان همچنین بر ضرورت بازگشت به مفاد یادداشت تفاهم امضاشده میان ایران و آمریکا در ۱۸ ژوئن و حمایت از تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافقی پایدار که به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها منجر شود، تأکید کردند.

وزیران خارجه چهار کشور در ادامه، مساله فلسطین را محور اصلی تحولات منطقه دانستند و تأکید کردند که تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایان اشغالگری، پیش‌شرط دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار است و باید همچنان در اولویت جامعه بین‌المللی قرار داشته باشد.

در این نشست همچنین راه‌های گسترش همکاری و هماهنگی میان مصر، ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب سازوکار چهارجانبه و نیز چشم‌انداز تحولات امنیتی منطقه و شیوه‌های افزایش اثربخشی این همکاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که این نشست، پنجمین دور از دیدار‌های وزیران امور خارجه چهار کشور در قالب این سازوکار چهارجانبه بوده است.