وقوع زلزله ۵.۵ ریشتری در اندونزی

مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان اعلام کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز چهارشنبه، «هالماهرا» بزرگترین جزیره اندونزی را لرزاند.

جوان آنلاین: از الجزیره، بر اساس گزارش مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان، این زلزله در عمق ۱۲۷ کیلومتری زمین رخ داده است.

به گزارش ایرنا، هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، اواسط فروردین سال جاری نیز زمین لرزه ۷.۴ ریشتری سواحل اندونزی را به لرزه درآورد.

اندونزی، مجمع الجزایری وسیع با بیش از ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت به دلیل قرار گرفتن در حلقه آتش، قوس آتشفشان‌ها و خطوط گسل در حوضه اقیانوس آرام، تحت تأثیر زمین لرزه‌ها و فوران‌های آتشفشانی قرار دارد.

زمین لرزه ۵.۶ ریشتری ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در شهر سیانجور در جاوه غربی دست‌کم ۳۳۱ کشته و نزدیک به ۶۰۰ مجروح برجای گذاشت. این مرگبارترین حادثه در اندونزی از زمان زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۸ در سولاوسی بود که حدود ۴ هزار و ۳۴۰ کشته داشت.

در سال ۲۰۰۴، زمین لرزه بسیار قدرتمند اقیانوس هند منجر به سونامی شد که بیش از ۲۳۰ هزار نفر را در ۱۲ کشور جان خود را از دست دادند که بیشتر آنها در استان «آچه» اندونزی بودند.