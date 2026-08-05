لفاظی جدید نتانیاهو علیه ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه لفاظی‌های خود علیه ایران مدعی شد: اسرائیل مصمم به تداوم تلاش برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جدیدترین موضع گیری خصمانه خود علیه فلسطینی‌ها و همزمان با تداوم حملات به غزه و نقض آتش بس و توسعه طلبی، مدعی شد: اجازه تشکیل کشور تروریستی فلسطین که می‌دانیم هدف آن نابودی ماست را نخواهیم داد.

به گزارش مهر، نتانیاهو در ادامه لفاظی‌های خود علیه ایران نیز ادعا کرد: اسرائیل مصمم به تداوم تلاش برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

وی مدعی شد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بزرگترین دوست ماست، اما به روشنی اعلام کردم که موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. چه توافق شود چه نشود هرآنچه که برای تضمین آینده‌مان لازم باشد انجام خواهیم داد.

این در حالی است که پیش از این، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که تا زمان خلع سلاح کامل حماس از خطوط مرزی در نوار غزه عقب‌نشینی نخواهند کرد.