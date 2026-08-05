جوان آنلاین: با وجود ادامه مذاکرات در رم و تأکید لبنان بر عقبنشینی ارتش صهیونیستی از جنوب این کشور به عنوان نخستین شرط هر توافق، گزارش رسانههای عبری حکایت از این دارد که ارتش اسرائیل در حال ساخت پایگاههای جدید در مناطق اشغالی است؛ اقدامی که نشان میدهد تلآویو حتی در صورت دریافت امتیازات سیاسی و نظامی، ارادهای برای خروج از لبنان ندارد و همانگونه که حزبالله هشدار داده، این گفتوگوها نتیجهای جز ننگ برای لبنانیها ندارد.
روزنامه عبری «هاآرتص» با استناد به بازدیدهای میدانی و تصاویر جدید ماهوارهای گزارش داد که ارتش اسرائیل همچنان در حال تقویت حضور خود در عمق جنوب لبنان است. گزارشها حاکی از این است که ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون دستکم هفت پایگاه نظامی در جنوب لبنان احداث کرده و با تخریب ساختمان زندان «خیام»، پایگاه نظامی جدیدی را در محل آن ساخته است. هاآرتص همچنین اعلام کرد که ارتش رژیم در حال احداث دهها کیلومتر جاده جدید در جنوب لبنان است تا از آنها برای اهداف نظامی استفاده کند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که دور جدید مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی، عصر سهشنبه در رم و با تمرکز بر پرونده مرزها، سازوکار راستیآزمایی اجرای ترتیبات امنیتی، خروج نیروهای اسرائیلی و موضوع خلع سلاح حزبالله پایان یافت و قرار است گفتوگوها روز پنجشنبه از سر گرفته شود. این دومین دور مذاکراتی است که رم طی سه روز میزبان آن است؛ مذاکراتی که پس از پنج دور گفتوگو در واشینگتن و در چارچوب روندی با میانجیگری ایالات متحده برای تثبیت آتشبس شکننده امضا شده، برگزار میشود.
به گفته یک منبع دیپلماتیک لبنانی، مذاکرات روز سهشنبه در دو مسیر سیاسی و نظامی دنبال شد. در بخش سیاسی، موضوع مرزها مورد بررسی قرار گرفت و در بخش نظامی، سازوکار راستیآزمایی اجرای ترتیبات امنیتی در کانون گفتوگوها قرار داشت. منبع مذکور افزود که لبنان تاکنون از طرف سیاسی اسرائیل پاسخی درباره پایبندی به آتشبس دریافت نکرده است.
ادعای عقبنشینی در زمینه خلع سلاح
وزارت امور خارجه امریکا نیز پیشتر اعلام کرد که مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و لبنان در رم تا ۶ اوت (۱۵ مرداد) ادامه خواهد داشت. این وزارتخانه تأکید کرد که گفتوگوهای رم، تیمهای فنی لبنان و اسرائیل را با هدف پیشبرد اجرای توافق سهجانبه گرد هم آورده است و ایالات متحده امریکا بهطور کامل متعهد به حمایت از کابینه اسرائیل و دولت لبنان برای تضمین پیشرفت مذاکرات است.
خبرگزاری آناتولی به نقل از این منبع لبنانی گزارش داد که در جریان این مذاکرات، برای نخستین بار هیئت اسرائیلی از شرط پیشین خود مبنی بر بررسی موضوع خلع سلاح حزبالله پیش از ورود به پرونده مرزهای دوطرف عقبنشینی کرده است. این منبع همچنین اظهار داشت که مذاکرات شامل تعیین یک طرف ثالث برای بر عهده گرفتن مسئولیت راستیآزمایی خروج اسرائیل، تحویل مناطق مورد نظر به ارتش لبنان و نظارت بر انجام مأموریتهای این ارتش در آن مناطق نیز میشود. به گفته این منبع، هیئت لبنانی در جریان مذاکرات رم درخواست کرده است که منطقه آزمایشی بعدی در یکی از دو شهرک الخیام یا بنتجبیل در جنوب لبنان تعیین شود؛ درخواستی که در چارچوب ترتیبات امنیتی و بررسی سازوکارهای اجرای آن مطرح شده است.
تداوم تجاوزگری
با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی دیروز با صدور بیانیهای ادعا کرد که نیروهای آن در منطقه «الصرفند» در جنوب لبنان فعالیت هدفمندی انجام دادند که به انهدام یک تونل زیرزمینی به طول دهها متر منجر شد. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده، تونل مذکور را نیروهای حزبالله لبنان برای پیشروی به سمت مواضع ارتش رژیم صهیونیستی و انجام حملات علیه نیروهای آن استفاده میکرده و به همین دلیل نیز به یکی از زیرساختهای هدف عملیات نظامی این رژیم تبدیل شده بود. این در حالی است که بر اساس ادعای ارتش رژیم صهیونیستی، نیروهای آن در روزهای اخیر توانستند یک انبار اسلحه را در جنوب لبنان پیدا کنند که حاوی موشکاندازها و لانچرهای متعلق به حزبالله و همچنین دهها سلاح از انواع مختلف از جمله تفنگهای کلاشنیکف و موشکهای ضدتانک به همراه تجهیزات نظامی دیگر بوده است.