کد خبر: 1372695
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۱
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

بیانیه مشترک ایران و عمان در مرحله تدوین نهایی است

1 سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد که بیانیه مشترک ایران و عمان در مرحله تدوین نهایی است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های رسانه‌های منطقه‌ای و غربی راجع به مذاکرات ایران-عمان، گفت: گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی، حقوقی، امنیتی و زیست‌محیطی آن در مراجع ذیصلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روند مذاکرات بین دو کشور را «حرفه‌ای» و «رو به جلو» ارزیابی و تصریح کرد: مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر طرفین، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

بقائی درباره تاثیر تفاهم دوجانبه ایران-عمان بر وضعیت امنیتی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: بسته‌شدن تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامد‌های امنیتی آن برای کل منطقه بود و قاعدتا تفاهم ایران-عمان فی‌نفسه نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد چراکه عوامل ناامن‌کننده تنگه هرمز از سوی آمریکا، به‌ویژه محاصره دریایی و دیگر اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدآمیز علیه ایران و منافع آن همچنان وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته، گفت: برنامه‌ای برای سفر به این کشور‌ها نداریم. البته پاکستان و قطر به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها ادامه می‌دهند و جمهوری اسلامی ایران نیز با آنها در تماس و تبادل نظر است.

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، ایران ، عمان
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