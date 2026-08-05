کد خبر: 1372694
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

مشروطه نماد بیداری، قانون‌گرایی و مردم‌سالاری ملت ایران است

1 رئیس‌جمهور، نهضت مشروطه را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و نماد بیداری، آزادی‌خواهی و قانون‌گرایی ملت ایران دانست و بر ضرورت بازخوانی و تبیین این میراث تاریخی برای نسل امروز و آینده تأکید کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در پیامی به همایش بزرگداشت یکصد و بیستمین سالگرد صدور فرمان مشروطه در تبریز، با تبریک فرارسیدن یکصد و بیستمین سال این رویداد تاریخی، اظهار کرد: ۱۲۰ سال از فراز تاریخی انقلاب مشروطه می‌گذرد؛ آرمان ملی که با همبستگی و وفاق اجتماعی به ثمر نشست و رویدادی که نقطه عطفی شکوهمند در تاریخ معاصر و نشانه روشن از بیداری، هوشمندی و آزادی‌خواهی ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: مشروطه، پاسخ آگاهانه جامعه ایرانی به تنبه ناشی از چالش‌های تاریخی و منطقه‌ای بود؛ حرکتی اصیل که تحت هدایت و حمایت علمای بزرگ و با همبستگی بی‌نظیر آحاد مردم، حاکمیت قانون، عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی را به عنوان خواست عمومی تثبیت کرد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: این جنبش پیشگام که نخستین تجربه نظام پارلمانی و قانون‌گرایی را در خاورمیانه رقم زد، نشان داد که مردم‌سالاری و شورا ریشه در اندیشه و معارف دینی این مرز و بوم دارد؛ حقیقت والایی که با تمسک به تعبیر شریف قرآن که می‌فرماید «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»، زینت‌بخش نهاد قانونگذاری در ایران شد و الگویی ماندگار از حکمرانی متکی بر خواست مردم را پیش روی ملت‌های منطقه نهاد.

پزشکیان با اشاره به جایگاه آذربایجان در نهضت مشروطه، تصریح کرد: در این میان، نقش خطه قهرمان‌پرور آذربایجان و تبریز سرافراز، نقشی ماندگار و بی‌بدیل است. آذربایجان که همواره دژ استوار ایران‌زمین در برابر بیگانگان بوده است، در عصر مشروطه نیز با پایمردی مجاهدانی، چون ستارخان و باقرخان و به پشتیبانی مردمی فهیم، به سنگر شکست‌ناپذیر دفاع از قانون و حقوق ملت تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: تدوین متمم قانون اساسی و ایستادگی در برابر استبداد محمدعلی‌شاه، ثمره همین نگاه هوشمندانه بود که جایگاه فرزندان این دیار را در کنار دیگر آزادی‌خواهان این سرزمین در گنجینه افتخارات میهن جاودانه ساخت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: خوانش دقیق تاریخ مشروطه به ما یادآور می‌شود که حرکت در مسیر تحقق آزادی، استقلال، قانونمداری و توسعه، یک جریان پویا و مستمر است. مشروطه نه یک حادثه محصور در گذشته، بلکه سرآغاز فرایندی است که در طول یک قرن اخیر با فراز و نشیب‌های گوناگون تعمیم یافته و با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به مرحله‌ای نو و بومی از مردم‌سالاری دینی رسید.

پزشکیان افزود: امروز ایران اسلامی با اتکا به نهاد‌های قانونی، حضور آگاهانه مردم در عرصه تصمیم‌گیری و ظرفیت‌های باشکوه علمی و ملی خود، راه دستیابی به پیشرفت و آبادانی را با صلابت ادامه می‌دهد. پاسداشت واقعی مشروطه فراخوانی است برای وفاق ملی، عقلانیت جمعی و تکیه بر حاکمیت قانون.

وی با تبریک یکصد و بیستمین سالگرد این رویداد بزرگ و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای آزادی‌خواه و مجاهدان این راه، از تمامی نخبگان، فرهیختگان و پژوهشگران حوزه سیاست و تاریخ خواست از طریق بازخوانی تحلیلی و تبیینی این میراث گرانبها، ابعاد گوناگون آن را برای نسل امروز و آینده تبیین کنند تا با بهره‌گیری از این تجربه تاریخ‌ساز، گام‌هایی استوارتر در مسیر عزت، اقتدار و سرافرازی ایران عزیز برداشته شود.

پیام رئیس جمهور در همایش بزرگداشت ۱۲۰مین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه در سالن پتروشیمی تبریز برای حاضران قرائت شد.

برچسب ها: نهضت مشروطه ، مسعود پزشکیان ، ملت ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

جان شیران و سگان از هم جداست 

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

سهمیه بنزین باید ملی شود

قرعه‌کشی در سایه پرسش‌های بی‌پاسخ 

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

پیام راهبردی حمله ایران به اردن 

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

عربستان همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا

آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیست/مقاومت با قدرت باقی می‌ماند

خانه‌داری با «خانه‌ریز» 

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار