جوان آنلاین: در این نشست که با حضور وزرای بازرگانی، نفت، دریانوردی و اقتصاد پاکستان برگزار شد، دو طرف بر سر تسریع در نهاییسازی توافقنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفههای گمرکی، فعالسازی و مؤثرسازی سیستم تهاتر (تجارت پایاپای)، افزایش تبادل هیأتهای بازرگانی و ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی، تشکیل کمیتههای مشترک جهت مدیریت بازارچههای مرزی و توسعه همکاریها در حوزه کشاورزی، دامی و لجستیک توافق کردند.
به گزارش ایسنا، در دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که در اسلامآباد برگزار شد، یادداشت تفاهمی با هدف گسترش همکاریهای تجاری میان دو کشور به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، سند مذکور در راستای تحقق هدف گذاری مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلاری میان تهران و اسلامآباد و همچنین پیشبرد فرآیند دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد به امضا رسیده است.
این نشست با حضور «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و «جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان برگزار شد و طرفین طی آن درباره راهکارهای توسعه همکاریهای تجاری به ویژه در مناطق مرزی، گسترش حملونقل دریایی و کشتیرانی، اقدامات هماهنگ جهت تحقق تجارت آزاد، ایجاد مناطق آزاد مشترک و تسهیل تجارت پایاپای (تهاتر) به بحث و تبادل نظر پرداختند.