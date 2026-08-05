کد خبر: 1372693
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۵
اقتصاد » اخبار کلی

دیدار وزیر صمت ایران با نخست‌وزیر پاکستان در اسلام‌آباد

1 «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در پایان دهمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور، با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: در این نشست که با حضور وزرای بازرگانی، نفت، دریانوردی و اقتصاد پاکستان برگزار شد، دو طرف بر سر تسریع در نهایی‌سازی توافقنامه تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌های گمرکی، فعال‌سازی و مؤثرسازی سیستم تهاتر (تجارت پایاپای)، افزایش تبادل هیأت‌های بازرگانی و ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی، تشکیل کمیته‌های مشترک جهت مدیریت بازارچه‌های مرزی و توسعه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی، دامی و لجستیک توافق کردند.

به گزارش ایسنا، در دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که در اسلام‌آباد برگزار شد، یادداشت تفاهمی با هدف گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور به امضا رسید.

​بر اساس این گزارش، سند مذکور در راستای تحقق هدف گذاری مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلاری میان تهران و اسلام‌آباد و همچنین پیشبرد فرآیند دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد به امضا رسیده است.

​این نشست با حضور «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و «جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان برگزار شد و طرفین طی آن درباره راه‌کار‌های توسعه همکاری‌های تجاری به ویژه در مناطق مرزی، گسترش حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی، اقدامات هماهنگ جهت تحقق تجارت آزاد، ایجاد مناطق آزاد مشترک و تسهیل تجارت پایاپای (تهاتر) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برچسب ها: وزیر صمت ، شهباز شریف ، ایران
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