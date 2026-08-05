مدیر یک کارخانه تولید پهپاد روسیه در انفجار خودرو مجروح شد

جوان آنلاین: یک منبع خبری در اورژانس روسیه به خبرگزاری تاس گفت: تکاچوک در شرایط وخیمی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است و پزشکان در حال تلاش برای احیای وی هستند.

به گزارش ایرنا، بنا بر این گزارش، راننده خودرو که به عنوان محافظ مدیرعامل این کارخانه تولید پهپاد نیز مشغول فعالیت بود، در اثر انفجار این خودرو کشته شد.

بر این اساس، پرونده جنایی برای قتلی که به شیوه‌ای خطرناک برای عموم انجام شده، در دستگاه قضایی روسیه گشوده شد.

تکاچوک مدیرعامل یک شرکت دفاعی روسی در یکاترینبورگ است که در توسعه و تولید انبوه پهپاد‌های نظامی برای وزارت دفاع روسیه مشارکت دارد.

به نوشته خبرگزاری تاس، نام تکاچوک پیش از این در فهرست اطلاعاتی وبسایت اوکراینی موسوم به صلح‌ساز Myrotvorets درج شده است؛ وبسایتی که از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون عاملان تهدید امنیت ملی اوکراین را شناسایی و اطلاعات شخصی آنها را منتشر می‌کند.

بنا بر این گزارش، در سال‌های اخیر، اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سیاستمداران روسیه که از شبه جزیره کریمه و دونباس بازدید کرده‌اند را در فهرست سیاه قرار داده است.

روسیه پیش‌تر، این سایت را در فهرست افراط‌گرایان قرار داده و فعالیت آن را ناقض فاحش کنوانسیون حقوق‌بشر اروپا توسط مقامات اوکراینی توصیف کرده است.