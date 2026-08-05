خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که پنتاگون گزارش‌های سالانه و غیرمحرمانه مربوط به آزمایش تسلیحات آمریکایی که طی ۲۵ سال گذشته منتشر شده بود را از وب‌سایت رسمی خود حذف کرده است.

جوان آنلاین:به نوشته اسپوتنیک، دسترسی به این اسناد از ۳۰ ژوئیه به دستور «ایمی هنینگر» مدیر دفتر آزمایش تسلیحات پنتاگون محدود شده است.

به گزارش ایسنا، وزارت جنگ آمریکا این اقدام را یک تدبیر پیشگیرانه برای تقویت امنیت ایالات متحده توصیف کرده است.

پنتاگون اعلام کرده است که نگران است دشمنان با استفاده از هوش مصنوعی بتوانند اطلاعات پراکنده و در دسترس عموم را کنار هم قرار داده و تصویری دقیق از آسیب‌پذیری‌های تجهیزات نظامی و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا به دست آورند.

این گزارش‌ها به یک شبکه امن منتقل شده‌اند و اکنون تنها برای افراد مجاز دارای کارت شناسایی نظامی قابل دسترسی هستند.

این اسناد شامل ارزیابی عملکرد برنامه‌های اصلی تسلیحاتی و جزئیاتی درباره نواقص کشف‌شده در آزمایش‌ها، از جمله مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان و نگهداری تجهیزات بوده‌اند. همچنین این گزارش‌ها یکی از مهم‌ترین منابع عمومی درباره وضعیت پروژه‌های پرهزینه نظامی، از جمله برنامه جنگنده اف-۳۵ به ارزش ۱.۶ تریلیون دلار به شمار می‌رفتند.

پیش از این نیز پنتاگون برای نخستین بار در بیش از ۲۰ سال گذشته از انتشار گزارش سالانه مربوط به برنامه جنگنده اف-۳۵ جلوگیری کرده بود.