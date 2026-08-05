جوان آنلاین: علیاکبر پورجمشیدیان چهارشنبه ١۴ مرداد در نشست ستاد اربعین استان ایلام، با قدردانی از مردم استانهای مرزی و بهویژه مردم مهران اظهار کرد: مردم ایلام و شهر مهران با مهماننوازی، همراهی و خدمترسانی گسترده، نقش مهمی در تسهیل سفر میلیونها زائر امام حسین علیه السلام ایفا کردند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه حدود ۵۲۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند، افزود: دستگاههای اجرایی و اعضای کمیتههای ۱۸ گانه ستاد اربعین باید تا بازگشت کامل زائران در آمادگی کامل باشند تا سفر بازگشت نیز با امنیت و آرامش انجام شود.
رئیس ستاد اربعین کل کشور، مراسم اربعین را یکی از بزرگترین عملیاتهای حملونقل جهان دانست و گفت: ثبت رکوردهای بیسابقه در جابهجایی زائران، حاصل تجربه، برنامهریزی و مدیریت دستگاههای مختلف است.
پورجمشیدیان با اشاره به نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت اربعین، از مرزبانی، ارتش، سپاه، بسیج، پلیس راه، راهور و پلیس گذرنامه قدردانی کرد و افزود: اجرای طرحهای نوآورانه در کنترل گذرنامه، زمان عبور زائران از مرزها را از چند ساعت به چند ثانیه کاهش داده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی اربعین در استان ایلام گفت: فعالیت غرفههای صنایعدستی و عرضه محصولات محلی در مسیرهای اربعین، ظرفیت مهمی برای رونق اقتصاد مردم مرزنشین ایجاد کرده است.
رئیس ستاد اربعین کل کشور با بیان اینکه برخی غرفهداران در مدت کوتاه برگزاری مراسم، فروش قابل توجهی داشتهاند، افزود: باید زمینه ایجاد بازارچههای دائمی در مناطق مرزی فراهم شود تا اقتصاد مردم مرزنشین در طول سال نیز از ظرفیت تردد زائران و گردشگران بهرهمند شود.
پورجمشیدیان با تأکید بر ضرورت رونق اقتصادی مهران اظهار کرد: امیدواریم مردم مهران به برکت ظرفیتهای مرزی و اربعین، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری برخوردار شوند، زیرا رونق زندگی مردم مرزنشین، به توسعه امنیت و بهبود خدماترسانی به زائران نیز کمک میکند.
وی درباره مرز چیلات نیز گفت: ستاد مرکزی اربعین و شورای امنیت کشور برای بازگشایی این مرز مصمم هستند و پیگیری میکنیم تا در اربعین سال آینده دستکم ۱۰۰ هزار نفر از مرز چیلات تردد کنند.
رئیس ستاد اربعین کل کشور افزود: بازگشایی مرز چیلات میتواند با ترددهای محدود و آزمایشی آغاز شود تا زمینه توسعه فعالیت این مرز و افزایش تردد زائران در سالهای آینده فراهم شود.