مخالفت ملی گرایان ترکیه با توافق دولت و پ ک ک

جوان آنلاین: این روزها در ترکیه، از رسانهها و محافل سیاسی گرفته تا کوچه و بازار و شبکههای اجتماعی فضای مجازی، همه درباره فاز نهایی توافق بین دولت اردوغان و گروه منحله پ. ک. ک صحبت میکنند.
به گزارش تسنیم، تیمی از مشاورین حزبی و امنیتی رئیس جمهور ترکیه، با تنظیم یک لایحه و ارسال آن به پارلمان، از این موضوع خبر دادند که تاریخچه ۴۸ ساله تروریسم در ترکیه به پایان رسیده و یک ساز و کار قانونی در نظر گرفته شده تا اعضای پ. ک. ک از کوهستانهای شمال عراق، به ترکیه بازگردند. اما حالا و در نخستین ساعاتی که متن نهایی تنظیم خلع و سلاح پ. ک. ک منتشر شده؛ ملی گرایان راست افراطی، مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
اوزداغ: جانبازان به میدان بیایند
امید اوزداغ رهبر حزب ظفر ترکیه، نخستین سیاستمداری بود که به تندی از توافق نهایی دولت و پ. ک. ک و تدوین لایحه عفو اعضای این گروه انتقاد کرد.
پروفسور امید اوزداغ که قبل از تاسیس حزب، سالها به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی و حوزه مطالعات امنیت ملی، متخصص شناخت پ. ک. ک بوده، تدوین لایحه جدید را مصداق خیانت به ملت ترک دانست.
او نظامیانِ مجروح شده در درگیری با پ. ک. ک را جانباز نامید و از آنان خواست اعتراض رسمی خود را در میادین اعلام کنند و خود او و ملت ترک نیز از آنها حمایت خواهند کرد. اوزداغ از نمایندگان پارلمان ترکیه درخواست کرد زیر بار نروند و لایحه را رد کنند.
مساوات اوغلو: شرم کنید
درویش مساوات اوغلو رهبر حزب راست افراطی ایی پارتی یا حزب خوب، از دیگر سیاستمداران مشهوری است که علیه لایحه جدید حزب عدالت و توسعه درباره پ. ک. ک، سخنرانی کرد.
درویش اوغلو گفت: «تنظیم کنندگان این آیین نامه یا لایحه، آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ترکیه و تاسیس جمهوری دوم میدانند! شما چنین ادعایی دارید، ولی خبر ندارید که با امضای این لایحه، در حال امضای پیمان سِور هستید و زمینه تشکیل دولت کُردی را فراهم میکنید».
درویش اوغلو با ادعای اینکه نمایندگان مجلس، متن را بدون بررسی امضا کردهاند، اعلام کرد: «یک تکه کاغذ جلوی آنها قرار داده شده است. آنها حتی نمیدانند چه چیزی را امضا میکنند، اما میروند و آن را مطیعانه تا این تاریخ و آن ساعت امضا میکنند و سپس خود را نماینده مردم مینامند. این شرمآور است و مسئولیت قانونی بر عهده کسانی است که این قانون را امضا کردهاند. تمام مسئولیت قانونی بر عهده شماست. آیا این میراثی است که میخواهید برای فرزندانتان به جا بگذارید؟ چگونه در صورت آنها نگاه خواهید کرد؟ آیا حتی در مقابل آنها احساس شرم نخواهید کرد؟ آیا این هدفی است که شما به آن پرداختهاید؟ اینکه به عنوان پیامآور اوجالان عمل کنید، از او حمایت کنید، مسیر دولت را بر اساس نقشه راه آن اوجالان جنایتکار تعیین کنید؟ شما از کاری که انجام میدهید آگاه نیستید. ما هرگز این سند خیانت را که قانون چارچوب نامیده میشود، نخواهیم پذیرفت. ما هرگز در این تئاتر و نمایش مسخره، سیاهی لشکر نخواهیم شد.»
مخالفت ۲۴۲ چهره مشهور ملی گرا
عصر امروز در آنکارا چهرههای متعددی از محافل ملیگرا و آتاتورکیست، بیانیه مشترکی علیه لایحه توافق با پ. ک. ک صادر کردند. این بیانیه که با شعار «ما ملت ترک هستیم و ملت ترک نه میگوید» خواستار حفاظت از تعریف شهروندی در قانون اساسی و اصل یکپارچگی غیرقابل تفکیک دولت با قلمرو آن است.
در میان امضاکنندگان، وزرا و اعضای سابق پارلمان، سفیران بازنشسته، سربازان بازنشسته، قضات و دادستانها، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، هنرمندان و مدیران سازمانهای مختلف جامعه مدنی دیده میشوند.
تأکید بر ماده ۶۶ قانون اساسی
در بیانیه ۲۴۲ ملی گرای مشهور ترکیه، بر لزوم حفظ ماده ۶۶ قانون اساسی ترکیه تاکید شده است. همان مادهای که میگوید: «هر کسی که به واسطه شهروندی به دولت ترکیه وابسته باشد، ترک است».
چهرههای ملی گرای ترکیه در بیاینه خود میگویند: ««همه ما ترک هستیم و به گفتمان ترک، کُرد، عرب، نه میگوییم.»
امضاکنندگان استدلال کردند که اقداماتی که باید در چارچوب فرآیند توافق با پ. ک. ک انجام شود، میتواند ساختار واحد ترکیه را تضعیف کند. آنها مخالف «هرگونه تلاشی هستند که منجر به تجزیه کشور شود».
این بیانیه استدلال میکند که استفاده از اصطلاح سازمان تروریستی به تنهایی برای پ. ک. ک کافی نیست و باید آن را به عنوان یک سازمان تروریستی جداییطلب تعریف کرد.
این متن به تعامل با عبدالله اوجالان و کسانی که امتداد سیاسی پ. ک. ک تحت پوشش «ترکیه عاری از ترور» محسوب میشوند، اعتراض کرده و میگوید: «ما به مذاکره و چانهزنی با رهبران جداییطلب و امتداد سیاسی آنها به بهانه ترکیه عاری از ترور، نه میگوییم. پ. ک. ک در نتیجه مبارزه طولانی نیروهای امنیتی شکست خورده و مذاکره با یک سازمانِ شکست خورده لازم نیست. نیروهای امنیتی ترکیه با دهها هزار شهید و زخمی، پ. ک. ک را شکست دادهاند. مذاکره با یک دشمن شکستخورده، تسلیم شدن است. ما به عنوان ملت ترک، به تسلیم شدن، نه میگوییم.»
این بیانیه همچنین استدلال کرده که اعطای هرگونه جایگاه حقوقی یا سیاسی به اوجالان غیرقابل قبول است.
در ادامه به این اشاره شده که «تعامل با رهبر جداییطلب که به عنوان قاتل دهها هزار نفر از مردم ما محکوم شده، اعطای جایگاه به او یا عفو اعضای تروریسم جداییطلب به هر نحوی، برای هیچ نهاد، حزب یا گروهی افتخار یا پرستیژ به ارمغان نمیآورد».
پاسخ به پدر معنوی ملی گرایان ترکیه
تحلیلگران آنکارا میگویند بیانیه چهرههای مشهور علیه لایحه آکپارتی و پ. ک. ک، در واقع پاسخی به سخنان دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور است.
باغچلی که به عنوان پدر معنوی ملی گرایان ترکیه شناخته میشود، حالا عملاً به عنوان مهمترین معمار روند توافق با پ. ک. ک شناخته میشود. او امروز به گرمی از لایحه حزب حاکم درباره پ. ک. ک حمایت کرده و آن را امضا کرد.
دولت باغچلی امروز حین امضای متن لایحه توافق با پ. ک. ک و اوجالان، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نعمان کورتولموش رئیس پارلمان تشکر و اعلام کرد که این متن، محافظ منافع همه ۸۶ میلیون شهروند ترکیه خواهد بود و صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
باغچلی به این نیز اشاره کرد که در این مدت همواره جویای احوال صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی کُرد بوده و حالا امیدوار است که او هر چه زودتر آزاد شود و به خانه بازگردد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که اوجالان از حق امید برای تغییر زندگی و تغییر شرایط حبس برخوردار شود و دو شهردار کُرد مشهور برکنار شده ترکیه یعنی احمد ترک و احمد اُزر به منصب خود بازگردند.