آماده شدن آستان مقدس حسینی برای مراسم اربعین سال آینده

جوان آنلاین: آستان مقدس حسینی برای مراسم اربعین سال آینده خود را آماده می‌کند.

به گزارش تسنیم، حسن رشید جواد العبایجی دبیرکل آستان مقدس حسینی در کربلای معلی در سخنانی خاطر نشان کرد: ما از همین حالا برای زیارت اربعین سال آینده برنامه ریزی می‌کنیم، دستور دادیم گزارش‌هایی که به ابعاد مثبت و منفی (مربوط به طرح زیارت اربعین) می‌پردازد، تهیه شود.

نصیف الخطابی استاندار کربلای معلی تاکید کرده بود که طرح زیارت اربعین امام حسین علیه السلام با موفقیت برگزار شد.

به گفته وی، حدود ۲۲ میلیون زائر از جمله پنج میلیون زائر خارجی در مراسم بزرگداشت اربعین امسال شرکت کردند، این زائران از اول محرم الحرام تا روز زیارت اربعین وارد کربلای معلی شدند.

الخطابی ادامه داد که ۱۶ هزار موکب حسینی در استان کربلای معلی به خدمت رسانی به زائران پرداختند.

رئیس یگان اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز تصریح کرده بود که طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین حسینی بدون هرگونه حادثه امنیتی یا تروریستی با موفقیت برگزار شد.