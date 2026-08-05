قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت دام زنده حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما قیمت گوشت برای مردم تغییری نکرده است.

جوان آنلاین: افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت: قیمت دام زنده در کشور نسبت به ایام عید قربان حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: در عید قربان، قیمت هر رأس بره ۵۰ کیلویی در تهران حدود ۷۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، اما اکنون به حدود ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: در نیمه جنوبی کشور نیز قیمت دام زنده که پیش از این حدود ۶۹۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۶۲۰ هزار تومان کاهش یافته است که نشان می‌دهد افت قیمت در این مناطق بیشتر بوده است.

صدر دادرس دلیل این کاهش را شرایط آب‌وهوایی عنوان کرد و گفت: به دلیل گرمای شدید در جنوب کشور، مراتع و علوفه زودتر خشک می‌شوند و دامداران ناچارند دام‌هایی را که به وزن مناسب رسیده‌اند، سریع‌تر روانه بازار کنند.

توقف قاچاق دام زنده به کشور‌های حاشیه خلیج فارس

وی با بیان اینکه صادرات دام مدت‌هاست متوقف شده است، اظهار داشت: توقف صادرات مربوط به امروز و شرایط اخیر نیست، بلکه از زمانی آغاز شد که خارج از فصل مجوز صادرات صادر شد و در نتیجه قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و پس از آن صادرات دام عملاً متوقف شد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک درباره تأثیر جنگ در تنگه هرمز بر قاچاق دام گفت: به احتمال زیاد قاچاق دام از مسیر‌های جنوبی متوقف شده است، اما قاچاق از نوار غربی همچنان ادامه دارد و دام‌ها از طریق مرز‌های غربی به سمت عراق و اقلیم کردستان منتقل می‌شوند.

قیمت گوشت در بازار ارزان نشد!

صدر دادرس درباره تأثیر کاهش قیمت دام زنده بر بازار گوشت تصریح کرد: با وجود افت قیمت دام زنده، قیمت گوشت در بازار هیچ کاهش محسوسی نداشته است.

وی با انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازار گفت: به جای اصلاح شبکه توزیع، مجوز واردات گوشت صادر می‌شود، در حالی که در شرایط جنگی باید از تولید داخلی حمایت شود تا در صورت بروز مشکل در واردات، توان تولید داخل حفظ شده باشد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان درباره وضعیت نهاده‌های دامی نیز گفت: در حال حاضر وضعیت تأمین نهاده‌های دامی مناسب است.