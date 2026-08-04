کد خبر: 1372534
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بهانه‌تراشی جدید شورای صلح ترامپ دراجرای توافق صلح غزه 

جوان آنلاین: در حالی که حماس با اعلام آمادگی برای ورود به مرحله دوم آتش‌بس، از خود انعطاف نشان داده، شورای به‌اصطلاح صلح تحت نفوذ واشینگتن و تل‌آویو، عقب‌نشینی اسرائیل از غزه را به خلع‌سلاح کامل این منطقه مشروط کرده است. این بهانه‌تراشی‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی و حامیانش اراده‌ای برای پایان دادن به جنگ ندارند و میانجی‌ها نیز هشدار داده‌اند که اصلی‌ترین مانع اجرای توافق صلح، کارشکنی‌های اسرائیل است. 
 
‌مقامات امریکایی و صهیونیستی که تاکنون حماس را عامل اصلی تداوم جنگ در غزه و مانع اجرای طرح موسوم به «شورای صلح» معرفی می‌کردند، اکنون با هر گام مثبتی که این جنبش برای پیشبرد آتش‌بس و رفع بهانه‌های طرف مقابل برمی‌دارد، مطالبات و شروط جدیدی مطرح می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که به موازات افزایش انعطاف‌پذیری حماس، سطح زیاده‌خواهی‌های تل‌آویو و حامیانش نیز بیشتر شده است. شورای موسوم به صلح غزه که خود را نهادی بی‌طرف و خواهان پایان جنگ و بازگشت آرامش به منطقه معرفی می‌کند، در عمل مواضعی اتخاذ کرده که بیش از هر چیز با خواسته‌ها و منافع اسرائیل همسو است؛ موضوعی که تردید‌ها درباره بی‌طرفی و نقش واقعی این نهاد را افزایش داده است. 
شورای صلح غزه اعلام کرد که نمایندگان این نهاد دوشنبه شب در چارچوب برنامه‌ریزی برای خلع‌سلاح غزه و بسترسازی جهت انتقال به یک حکومت غیرنظامی با بنیامین نتانیاهو و تیم همراه وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند. به گزارش الجزیره، این شورا در بیانیه‌ای مدعی شد که عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی به پشت «خط زرد» (خط حائل) تنها پس از تکمیل کامل فرآیند خلع‌سلاح در غزه صورت خواهد گرفت. در ادامه این بیانیه آمده است که هدف نهایی، روشن و غیرقابل بحث است و آن، خلع‌سلاح کامل و گذر از «حاکمیت نظامی» به «حکمرانی غیرنظامی» است. 


 اسرائیل تمایلی به آتش‌بس ندارد 
شورای صلح در غزه مدعی شد که فرآیند خلع‌سلاح در غزه شامل تمامی سلاح‌های سبک، سنگین و همچنین شبکه تونل‌ها به‌طور یکسان خواهد شد. این نهاد خاطرنشان کرد که عملیات خلع‌سلاح تحت نظارت مستقیم «نیروی بین‌المللی ثبات» و «کمیته راستی‌آزمایی و اجرا» انجام خواهد شد و پیشرفت کامل این طرح، به وفاداری و پایبندی هر یک از دو طرف به تعهدات خود ذیل چارچوب توافق‌شده بستگی دارد. نیکلای ملادینوف، فرستاده عالی شورای صلح غزه و «آری لایتستون» مشاور این شورا، در دیدار با نتانیاهو از او خواستند حملات به غزه را متوقف کند و به خطوط تعیین‌شده در طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، پایبند باشد، اما دفتر نتانیاهو، با انتشار بیانیه‌ای، عقب‌نشینی از مواضع کنونی خود در داخل این باریکه یا توقف عملیات ترور را رد کرد. 
شایان ذکر است که حماس طی یک ماه گذشته برای از میان برداشتن بهانه‌های تل‌آویو، گام‌های متعددی برداشته است؛ از جمله انحلال ساختار حکومتی خود در غزه و اعلام آمادگی برای واگذاری سلاح‌ها به یک دولت تکنوکرات فراگیر متشکل از همه گروه‌های فلسطینی. با این حال، رفتار و مواضع رهبران تندرو اسرائیل نشان می‌دهد که آنان تمایل چندانی به پایان جنگ ندارند و همچنان بر طرح شروط جدید اصرار می‌ورزند. 
در همین چارچوب، شورای موسوم به صلح غزه نیز با پذیرش شروطی که از سوی نتانیاهو مطرح شده، بیش از پیش بی‌طرفی خود را زیر سؤال برده است. این شورا به جای تمرکز بر توقف جنگ و ایجاد ثبات، عملاً در مسیری حرکت می‌کند که هدف آن افزایش فشار بر فلسطینیان برای پذیرش تمامی خواسته‌های تل‌آویو است؛ خواسته‌هایی که از نگاه بسیاری از ناظران، چیزی جز تحمیل یک تسلیم کامل و بدون قید و شرط نیست. 
تجربه نشان داده هرگونه عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های دشمن صهیونیستی، او را گستاخ‌تر می‌کند و مقامات افراطی این رژیم هم بار‌ها گفته‌اند که تنها هدف آنها بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه غزه است و حتی اگر گروه‌های مقاومت خلع‌سلاح شوند و تمام امتیازات را بدهند، باز هم صهیونیست‌ها جنگ را متوقف نخواهند کرد، بلکه برعکس، در نبود سلاح، فلسطینیان به راحتی مسیر اشغال غزه و کرانه باختری را هموار خواهند کرد. بنابراین، برخلاف ادعای شورای صلح که گروه‌های مقاومت را مسبب ادامه بحران می‌داند، میانجیگران منطقه‌ای معتقدند که این رژیم اشغالگر است که به ادامه تنش‌ها دامن می‌زند. در این میان، ترکیه، مصر و قطر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک، رژیم صهیونیستی را به نقض توافق آتش‌بس در غزه متهم کرده و هشدار دادند که ادامه حملات، اجرای مرحله دوم طرح صلح را به خطر می‌اندازد. به نوشته اسپوتنیک، در بیانیه این سه کشور آمده است: «میانجی‌ها بر ضرورت پایبندی اسرائیل به تمامی تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل و اجرای کامل تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس تأکید می‌کنند و تصریح دارند که ادامه این نقض‌ها، به منزله نقض توافق بوده و تلاش‌ها برای اجرای مرحله دوم آن را به‌ویژه پس از اعلام پذیرش نقشه راه از سوی حماس و گروه‌های فلسطینی، به‌خصوص بند مربوط به محدودسازی تسلیحات تضعیف می‌کند».

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حماس ، آتش بس ، واشنگتن
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