جوان آنلاین: دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به مناسبت مراسم اربعین حسینی، با تأکید بر اهمیت وحدت داخلی، تصریح کرد که مذاکرات مستقیم میان تل‌آویو و بیروت، چیزی جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازات پی‌درپی برای لبنان به ارمغان نیاورده است.

شیخ نعیم قاسم روز سه‌شنبه در بعلبک و همزمان با اربعین حسینی، با اشاره به تحولات منطقه گفت: «ما با حمله امریکایی- اسرائیلی به لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن، به منظور خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه روبه‌رو هستیم. آنها برای نبرد بزرگ آماده شدند و خیال داشتند که به مقاومت پایان دهند، اما از توان مقاومت و حمایت مردمی و توان رزمندگان ما غافلگیر شدند.» وی افزود: «آنچه حملات وحشیانه و گسترده به لبنان را متوقف کرد، تفاهم‌نامه امریکا و ایران بود. ایران، موضوع لبنان را در بند اول از تفاهم‌نامه قرار داد و تأکید کرد حملات به لبنان باید متوقف شود و اسرائیل از آن عقب‌نشینی کند.»

دولت دست از امتیازدهی بردارد

دبیرکل حزب‌الله لبنان هشدار داد: «مذاکرات مستقیم لبنان با دشمن اسرائیلی، نتیجه‌ای جز ننگ، سرخوردگی و امتیاز‌های متوالی دادن برای لبنان به همراه ندارد. اسرائیل دستاورد‌های سیاسی به دست آورده است، اما با حضور مقاومت، دستاورد میدانی نخواهد داشت. مقامات سیاسی لبنانی دستاوردی برای لبنان به ارمغان نخواهند آورد و نخواهند توانست که اهداف اسرائیلی- امریکایی را محقق سازند.» شیخ نعیم قاسم اضافه کرد: «از مقامات لبنان می‌خواهم که امتیازدهی رایگان را متوقف کنند و به گفت‌و‌گو با مقاومت و سروسامان دادن به اوضاع داخلی و اهتمام به حاکمیت لبنان روی آورند.

آیا تخریب و ویرانگری سازمان‌یافته در روستا‌ها و مناطق جنوبی لبنان، نباید عاملی برای توقف مذاکره با رژیم اسرائیل باشد؟ تجاوز‌های صورت‌گرفته به لبنان با نظارت امریکایی و دولت این کشور و موافقت امریکاست.» وی گفت: «روند تفاهم‌نامه ایران و امریکاست که موجب عقب‌نشینی اسرائیل خواهد شد و اگر پایداری مقاومت لبنان نبود، تحولی رخ نمی‌داد.» شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «وحدت داخلی مهم است و ما بر آن اصرار داریم. وحدت عظیم میان حزب‌الله و جنبش امل، همانند سدی محکم در برابر دشمن است. بیشتر ملت لبنان حامی مقاومت، آزادی و حاکمیت ملی و ارتش هستند. به کسانی که به امریکا و اسرائیل دل‌خوش کرده‌اند، می‌گوییم که به وحدت ملی و حاکمیت و مخالفت با اشغالگری روی آورند.» وی خطاب به مردم رنج‌دیده لبنان گفت: «می‌دانیم که آنچه بر ما گذشته، دردناک و اندوه‌بار است. ما با شما همدردیم و با شما زندگی می‌کنیم. با تمام توان در راستای اسکان مردم و بازسازی مناطق ویران‌شده حرکت می‌کنیم و این وعده و تعهدی است.»

ایران در برابر دشمن بشریت ایستاد

دبیرکل حزب‌الله در ادامه تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران پیروز شده است. دیگر جایی برای بحث در مورد اینکه چه کسی در این رویارویی پیروز شده است، وجود ندارد.

ایرانی که پیش‌بینی می‌کردند در چهار یا پنج روز تمام می‌شود، توانست دوام بیاورد و خود را به عنوان یک ملت حیاتی، تأثیرگذار و اساسی که وجود و حضورش در سراسر جهان طنین‌انداز است، ثابت کند. شیخ نعیم قاسم افزود: «شهادت رهبر انقلاب، امام خامنه‌ای، گواهی بر شکوه، انقلاب، حرکت، فداکاری و تداوم بود. آنها سخت در اشتباه بودند. این شهادت، به جای اینکه عامل شکست ایران باشد، به منبع قدرت و عزت ایران تبدیل شد.» جهان شاهد راهپیمایی‌های ده‌ها میلیونی در شهر‌های مختلف ایران و عراق بود که بار دیگر حمایت بی‌کران از این انقلاب و این رهبری را نشان داد. ان‌شاءالله رهبری آیت‌الله سید مجتبی، موجب پیروزی‌های بیشتر و دستیابی به اهداف آینده خواهد بود. ما مفتخریم که ایران در مقابله با دشمنان بشریت و جنایتکاران عصر مدرن، امریکا و اسرائیل، در کنار ما ایستاده است. ما به این افتخار می‌کنیم و ان‌شاءالله نتایج آینده برای کل منطقه خیر خواهد بود.

با همراهان پروژه اسرائیل مقابله می‌کنیم

وی درباره روابط با سوریه نیز گفت: «ما بر اهمیت و ضرورت روابط برادرانه و مثبت و همکاری میان لبنان و سوریه تأکید داریم. سوریه باثبات، به نفع لبنان است، همانطور که لبنان باثبات، به نفع سوریه است. مانعی در برابر دیدار علنی میان حزب‌الله و رهبران سوریه در زمانی که مناسب باشد، وجود ندارد.» شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: «مقاومت مادامی که اشغالگری وجود دارد، تداوم خواهد داشت و ما با هر آن‌که وارد پروژه اسرائیلی شود، مقابله می‌کنیم. ما بر لبنان واحد و یکپارچه و غیرقابل تجزیه، اهتمام داریم و از سرزمین‌مان چشم‌پوشی نمی‌کنیم.» شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: «تنها گزینه پیش روی دشمن اسرائیلی، عقب‌نشینی کامل این رژیم است و بالاخره عقب‌نشینی هم خواهد کرد. ما غزه و فلسطین را فراموش نخواهیم کرد، این تجاوز ددمنشانه باید متوقف شود. درود بر عراق و یمن به خاطر حمایت از آرمان‌های ما در برابر دشمن واحد و مشترک.»