کد خبر: 1372531
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله نفتکش‌های عربستانی را وادار به تغییر مسیر کرد 

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور یک هدف حساس در فرودگاه نجران عربستان را با پهپاد هدف قرار داده است. همچنین اطلاعات ردیابی کشتی‌ها نیز حاکی از این است که شش نفتکش عربستانی پس از تهدید‌های انصارالله یمن، مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر دادند. 
یحیی سریع روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیرو‌های مسلح یمن با موفقیت یک هدف حساس سعودی را در فرودگاه نجران با یک پهپاد هدف قرار دادند و یک حمله دقیق صورت گرفت.» وی با اعلام این که این حمله در پاسخ به اقدام عربستان در نقض حریم هوایی یمن انجام شد، خاطرنشان کرد که هرگونه نقض حریم هوایی این کشور بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. 
یمن همچنین پیش‌تر در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد. یحیی سریع هفته گذشته نیز گفته بود که پدافند یمن یک فروند پهپاد شناسایی متعلق به عربستان را هنگام مأموریت در آسمان شمال صنعا، پایتخت یمن، سرنگون کرده است. 
انصارالله یمن در ۲۰ جولای تصمیم خود برای اعمال محدودیت دریانوردی عربستان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را اعلام کرد. دیروز رویترز به نقل از اطلاعات ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که شش نفتکش عربستانی پس از تهدید‌های انصارالله یمن، مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر دادند. 
بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی‌ها، شش نفتکش عظیم با پرچم عربستان مسیر خود را در خلیج عدن تغییر داده و به سمت آفریقای جنوبی رفتند. این کشتی‌ها در پی تهدید‌های انصارالله مبنی بر هدف قرار دادن کشتی‌های عربستان، از عبور از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب خودداری کردند. رویترز به نقل از دو منبع در بخش تجارت نفت گزارش داد که این تصمیم در پی ارزیابی‌های امنیتی در حالی اتخاذ شد که دست‌کم ۲۵روز به زمان بازگشت نفتکش‌ها به بنادر عربستان از طریق کانال سوئز می‌افزاید.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یمن ، عربستان ، جنگ
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