دستگیری قاتل متواری و تحت تعقیب در مرز شلمچه

جوان آنلاین: سرهنگ احمد سعیدیان اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی مستقر در مرز با انجام چهره زنی هدفمند و بررسی‌های لازم یکی از محکومین متواری و تحت تعقیب قضایی را شناسایی و بلافاصله وی را دستگیر نمودند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: فرد دستگیر شده، متهم به قتل در استان فارس بوده و تحت تعقیب قضایی پلیس آگاهی این استان قرار داشته است. نامبرده که قصد خروج از مرز را داشته با هوشیاری و تیزبینی کارآگاهان پلیس آگاهی مستقر در مرز ناکام ماند.

مجرم متواری جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس آگاهی شهرستان خرمشهر وسپس مراجع قضایی گردید.