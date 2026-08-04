خودکشی سومین نظامی صهیونیست طی یک هفته

جوان آنلاین: رسانههای عبری گزارش دادند یک نظامی صهیونیست که در یگان زرهی ارتش رژیم صهیونیستی خدمت کرده بود، خودکشی کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، این سومین مورد خودکشی در میان نظامیان صهیونیست طی یک هفته گذشته است.
پیشتر روزنامه عبری «هاآرتص» گزارش داد که ۲ نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی طی یک هفته دست به خودکشی زدهاند و با ثبت این دو مورد، شمار نظامیان این رژیم که از ابتدای سال ۲۰۲۶ به زندگی خود پایان دادهاند، به ۱۶ نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، یکی از این نظامیان که در گردان «باردیلاس» مستقر در مرز مصر خدمت میکرد، صبح سهشنبه هفته گذشته در یکی از پایگاههای نظامی جنوب سرزمینهای اشغالی دست به خودکشی زد.
این روزنامه همچنین از خودکشی یک نظامی زن دیگر از یگان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی خبر داده بود که روز یکشنبه گذشته در پایگاه «گلیلوت» در نزدیکی شهر «رمات هشارون» در مرکز سرزمینهای اشغالی به زندگی خود پایان داد.
به نوشته هاآرتص، این نظامی در سمتی محرمانه فعالیت میکرد.
بر اساس گزارش پیشین هاآرتص، در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۲ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در حین خدمت خودکشی کردند که بالاترین آمار ثبتشده در ۱۵ سال گذشته به شمار میرود.
رسانههای رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر بارها گزارش دادهاند که افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان، با پیامدهای روانی جنگ علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ارتباط دارد.