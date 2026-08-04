زلزله ۴.۱ ریشتر کهنوج خسارت نداشت

جوان آنلاین: غلامرضا نژاد خالقی روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار افزود: تیم‌های ارزیاب هلال احمر، فرمانداری و همچنین نیرو‌های محلی پس از وقوع زلزله، مناطق اطراف محل حادثه را مورد ارزیابی قرار دادند و هیچ خسارتی تا این لحظه گزارش نشده است.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: این زلزله در عمق زیاد و ۲۶ کیلومتری زمین اتفاق افناده است که معمولا زلزله‌های زیر پنج ریشتر در این عمق خسارتی ندارند.

زلزله‌ای به بزرگی ۴۰۱ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۳ و سه دقیقه و ۲۲ ثانیه امروز (سه‌شنبه) کهنوج در استان کرمان را لرزاند.

شهر کهنوج در فاصله ۳۲۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد.