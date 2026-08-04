داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت

جوان آنلاین: گروه تروریستی داعش خوراسان در بیانیهای مسئولیت ترور «مولانا ارشاد»، عضو حزب جمعیت علمای اسلام در منطقه «باجور» ایالت خیبرپختونخوا پاکستان را به عهده گرفت.
به گزارش تسنیم، جمعیت علمای اسلام از احزاب مذهبی و سیاسی پرنفوذ پاکستان به شمار میرود و شماری از سران و اعضای آن در سالهای اخیر هدف حملات گروههای مسلح قرار گرفتهاند.
ترور مولانا ارشاد در حالی رخ میدهد که داعش خوراسان در ماههای اخیر حملات خود علیه اعضا و رهبران جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) را افزایش داده است. این گروه پیشتر نیز مسئولیت ترور «محمد ادریس»، از اعضای ارشد این حزب و از مشاوران نزدیک «فضلالرحمن» رئیس حزب را بر عهده گرفته بود.
ادریس اردیبهشت ماه سال جاری در منطقه اتمانزئی شهرستان چارسده، هنگام حرکت به سمت دارالعلوم حقانیه، هدف حمله داعش قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان باخت.
ترور وی با واکنش گستردهای در پاکستان روبهرو شد و جمعیت علمای اسلام تجمعها و راهپیماییهای اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کرد. این حزب همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان شد و «اسلم غوری»، سخنگوی مرکزی جمعیت علمای اسلام، اعلام کرد تا زمان بازداشت عاملان، دولت پاکستان مسئول این ترور خواهد بود.
بر اساس آمار منتشرشده توسط داعش خراسان، این گروه از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون مسئولیت ۲۶ حمله در افغانستان و پاکستان را بر عهده گرفته که ۲۳ حمله در پاکستان و سه حمله در افغانستان بوده است.