کد خبر: 1372497
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
یاد‌ها و یادداشت‌هایی از سیره امام‌خمینی به قلم یاری دیرین

در «سایه آفتاب» به‌سان آیینه سیرت یار

در «سایه آفتاب» به‌سان آیینه سیرت یار اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، در بردارنده خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان، یار دیرین و عضو دفتر امام‌خمینی رهبرکبیر انقلاب اسلامی است که هم‌اینک چاپ سیزدهم آن و با اضافات مؤلف ارجمند، به همت انتشارات سوره مهر عرضه شده است
 شاهد توحیدی

جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، در بردارنده خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان، یار دیرین و عضو دفتر امام‌خمینی رهبرکبیر انقلاب اسلامی است که هم‌اینک چاپ سیزدهم آن و با اضافات مؤلف ارجمند، به همت انتشارات سوره مهر عرضه شده است. تارنمای ناشر در ایضاحی بر جایگاه تاریخی این اثر در بازنمایی سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز نظری بر مضمون و محتوای آن اشاره به نکات پی آمده را فرو ننهاده و بر آن تأکید ورزیده است: «در سایه آفتاب شامل یاد‌ها و یادداشت‌هایی از زندگی امام‌خمینی (ره) به قلم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان است که برخی آنها در اوایل دهه ۶۰ و در ماهنامه پاسدار اسلام به چاپ رسیده بود. نویسنده این کتاب - که از نزدیکان و ارادتمندان امام‌خمینی بوده- خاطرات و مشاهدات خود از زندگانی آن حضرت را به نگارش درآورده است. مطالب کتاب در ۱۰ فصل با این عناوین سامان یافته است: ۱ - در راه آشنایی؛ ۲- پیوند با مقام ولایت؛ ۳- التزام به ضوابط؛ ۴- ویژگی‌های اخلاقی؛ ۵- پاسداری از اصول و ارزش‌ها؛ ۶- عشق متقابل امام و امت؛ ۷- نظم و ترتیب در کارها؛ ۸- آگاهی، اشراف و جامعیت؛ ۹- پاسخ به مسائل شرعی؛ ۱۰- و سرانجام... این صحیفه واگویه یادمان‌های مردی است که ۲۵ سال از عمر خویش را در سایه و محضر خمینی بزرگ بالیده است و دریغش آمده تا گوشه‌هایی از مشاهدات خود را، چون جرعه‌ای زلال و دلپذیر در کام مشتاقان فضیلت، معرفت و بصیرت نریزد. توصف این اثر گرانمایه از زبان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای که فرمودند: «من تمام کتاب شما را خواندم، نوشته شما علاوه بر روایت، درایت هم است» و همچنین ارزیابی بسیاری از اهل نظر که این کتاب را از بهترین آثاری دانسته‌اند که در قالب خاطرات، ابعادی از ویژگی‌ها و شخصیت امام را تبیین کرده است ما را بر آن داشت تا با توضیحات و اضافاتی که راوی محترم بر آن افزوده است به تجدید چاپ سیزدهم آن اقدام نماییم....» 
مؤلف در بخشی از مقدمه «در سایه آفتاب»، شخصیت سلسله جنبان انقلاب اسلامی را اینگونه توصیف کرده است: «عظمت شخصیت حضرت امام، به‌سان کوهی بود بسیار بزرگ که قله رفیعش در ورای ابر‌های طبیعت سر به آسمان معنویت و عبودیت حق ساییده بود و با پیوند به سرچشمه لایزال هستی، وجودش از زلال معرفت سیراب و از گستره پیرامونش چشمه‌سار‌های حکمت جاری شده بود و تشنه‌کامان آب حیات را سرمست شوق وصال می‌کرد. نه قله سر به فلک‌کشیده عرفانش در دسترس و دید محجوب ما بود و نه گام‌های لنگ آگاهی ما را توان پیمودن دامنه گسترده کمالاتش و نه اندیشه قاصر ما را توان نفوذ در ژرفای وجودش... عظمت شخصیت امام و عمق و گستردگی آن حتی برای نزدیک‌ترین افراد و برجسته‌ترین شاگردان ایشان قابل دسترسی و شناخت دقیق نبود و کسی را هم یارای چنین ادعایی نیست. با این همه، هرکس متناسب با درک و ظرفیت خویش و از بعد ظاهری و اثباتی، قطره‌ای از دریای حکمت و فرزانگی امام را چشیده است و با جمع‌آوری این قطره‌هاست که جویبار‌هایی از آن دریای فضیلت برای تشنه‌کامان تاریخ و نسل‌های آینده جاری می‌شود. این اوراق نیز با همین نیت به نگارش درآمده است....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، رهبر شهید انقلاب ، انتشارات
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