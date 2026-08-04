کد خبر: 1372494
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: آمریکا تقریبا تمام موشک‌های دقیق خود را در جنگ مصرف کرده است

1 خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در جریان تجاوزات خود علیه ایران، تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیق خود را مصرف کرده است.

جوان آنلاین: این رسانه امروز سه‌شنبه در گزارشی عنوان کرد که ارتش ایالات متحده بخش عمده‌ای از ذخایر موشک‌های دوربرد بسیار دقیق خود را در طول جنگ پنج ماهه با ایران استفاده کرده است که این امر نگرانی‌هایی را در مورد آمادگی ارتش برای درگیری‌های آینده ایجاد می‌کند.

به گزارش ایرنا، به نوشته رویترز، این موشک‌ها به طور عمده سلاح‌های سطح به سطح ارتش آمریکا هستند که با نام سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) و موشک ضربتی دقیق (PrSM) شناخته می‌شوند. به گفته دو منبع، ایالات متحده «تقریبا همه» این سلاح‌ها را مصرف کرده است.

رویترز مهمات دوربرد را بخش مهمی از زرادخانه ارتش آمریکا توصیف کرد و نوشت آنها امکان حملات دقیق از فاصله ایمن را فراهم می‌کنند.

این رسانه افزود: سامانه‌های موشکی تاکتیکی ارتش آمریکا نقش کلیدی در جنگ اوکراین ایفا کرده‌اند و به نیرو‌های این کشور اجازه داده‌اند تا به اهدافی در داخل روسیه حمله کنند. موشک‌های ضربتی دقیق نسل جدیدتر و پیشرفته‌تری است که جایگزین ATACMS خواهد شد که برد کوتاه‌تری دارند.

رویترز به نقل از تحلیلگران عنوان کرد که چنین سلاح‌هایی که هر کدام بیش از ۱ میلیون دلار قیمت دارند، در هرگونه درگیری احتمالی با چین نیز مهم خواهند بود.

سه فرد آگاه از این موضوع در گفت‌و‌گو با رویترز ابراز نگرانی کردند: کاهش ذخایر موشکی می‌تواند توانایی ایالات متحده در بازدارندگی در برابر دشمنان، از جمله روسیه و چین را محدود کند.

یک منبع دیگر به رویترز گفت: در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تقریبا موشک‌های زمینی خود را به پایان رسانده، توانسته است از ذخایر نظامی ایالات متحده در سایر نقاط جهان بارگیری کند.

کاخ سفید در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد داده‌های ذخایر، بیانیه‌ای از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد و مدعی شد ایالات متحده «بسیار بیشتر از هر کس دیگری در جهان» و بسیار بیشتر از نیازش، مهمات دارد.

ترامپ ادعا کرد: شرکت‌های دفاعی ما در حال حاضر، علاوه بر گسترش کارخانه‌ها و تجهیزات خود در سطوح بی‌سابقه، مهمات بیشتری نسبت به گذشته تولید می‌کنند.

برچسب ها: آمریکا ، موشک دوربرد ، ایران
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