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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

موافقت سوریه با درخواست دولت ترامپ برای کاهش واردات نفت از روسیه

1 خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه و مقامات سوری گزارش داد که دمشق به عنوان بخشی از روند حذف نام سوریه از فهرست موسوم به کشور‌های حامی تروریسم با درخواست آمریکا برای کاهش واردات نفت روسیه موافقت کرده است.

جوان آنلاین: سه منبع آگاه که در جریان مذاکرات آمریکا و سوریه قرار دارند، گفتند که دمشق در چارچوب گفت‌و‌گو‌های جاری خود با ایالات متحده درباره لغو آخرین تحریم‌های مهم علیه سوریه، با کاهش چشمگیر واردات نفت روسیه موافقت کرده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این مطلب گزارش داد: این اقدام نشان‌دهنده تغییر بزرگی در سیاست انرژی سوریه خواهد بود که با وجود چرخش سیاسی به سمت غرب، به شدت به نفت روسیه وابسته شده است و این پرسش را مطرح می‌کند که سوریه چگونه خلا ایجادشده را پر خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، این موضوع همچنین روش جدیدی برای آمریکا جهت اعمال فشار بر نفوذ اقتصادی روسیه در این کشور خواهد بود.

بر اساس گفته یک منبع سوری که مستقیما در جریان گفت‌و‌گو‌ها قرار دارد و یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر، مقامات ارشد سوری در ماه‌های اخیر در گفت‌و‌گو‌ها درباره حذف سوریه از فهرست کشور‌های حامی تروریسم واشنگتن به آمریکا گفته‌اند که مایل به کاهش واردات نفت روسیه هستند.

هر سه منبع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که آمریکا به‌صراحت این کاهش را به عنوان پیش‌شرطی برای لغو این عنوان مطرح نکرده است.

«نوار سابان»، تحلیلگر سوری در مرکز عربی مطالعات معاصر، گفت: «جایگزینی حجم نفت خام روسیه نمی‌تواند یک شبه و بدون خطر کمبود سوخت یا افزایش هزینه‌های واردات برای سوریه انجام شود. تاثیر بلندمدت بر دمشق بستگی به این دارد که آیا واشنگتن این فشار را با ارائه گزینه‌های دیگر تعدیل می‌کند یا خیر.»

سابان گفت که واشنگتن «به‌طور فزاینده‌ای شبکه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد که به روسیه اجازه می‌دهد با از دست دادن جایگاه سیاسی در سوریه، نفوذ خود را حفظ کند.»

سوریه مشتاق تنوع‌بخشی به تامین نفت است

رویترز در ادامه نوشت: یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که «واشنگتن سوریه را تشویق می‌کند تا در طی فرایند بازسازی این کشور با شرکای شرکتی مورد اعتماد، به ویژه شرکت‌های آمریکایی، همکاری کند و انتظار دارد سوریه با تحریم‌های آمریکا علیه روسیه همکاری کند.»

همچنین یک مقام آمریکایی مدعی شد که بین لغو عنوان تروریستی سوریه و کاهش واردات نفت روسیه ارتباطی وجود ندارد.

عنوان «حامی تروریسم» که از سال ۱۹۷۹ برقرار است، تنها تحریم عمده باقی‌مانده بر سوریه پس از آن است که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کنگره این کشور تحریم‌های جامع را پس از برکناری بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه لغو کردند.

یک مقام آمریکایی و منبع مطلع از موضوع گفتند که واشنگتن در بحث‌ها درباره لغو عنوان حامی تروریسم از دمشق تعهدی برای کاهش چشمگیر واردات نفت روسیه درخواست و دریافت کرد.

به گفته منبع سوری، مقامات آمریکایی به همتایان دمشقی خود گفته بودند که توقف خرید نفت روسیه «احتمال لغو سریع و بدون دردسر عنوان حامی تروریسم را بیشتر می‌کند.»

این منبع گفت که سوریه در پاسخ اعلام کرد که لغو این عنوان به دمشق اجازه می‌دهد شبکه تامین انرژی متنوعی ایجاد کند.

رویترز در ادامه نوشت: با وجود لغو بیشتر تحریم‌های غربی، گزینه‌های تامین نفت سوریه همچنان به‌شدت محدود است. محموله‌های نفت روسیه به سوریه در سال جاری میلادی ۷۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است- سهمی ناچیز از صادرات روزانه جهانی نفت روسیه، اما سهمی که مسکو را به تامین‌کننده بیشتر نفت خام سوریه تبدیل کرده است.

این منبع سوری گفت: «امروز سوریه از روی ناچاری به نفت روسیه متکی است، نه آنکه ترجیحش این باشد. مقامات سوری اغلب (در جواب درخواست آمریکا) پاسخ می‌دهند که "عنوان حامی تروریسم را لغو کنید و ما نفت را از جای دیگری می‌خریم". این در حالی است که ما در حال حاضر واقعا گزینه دیگری نداریم.»

یک مقام حوزه انرژی سوری به رویترز گفت که دمشق در جستجوی تامین‌کنندگان جدید است و «تغییری اساسی» پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سوریه ، ترامپ ، نفت
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