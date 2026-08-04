استقرار بیش از ۵۴ هزار نیروی الحشد الشعبی برای تامین امنیت زائران اربعین

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سازمان بسیج مردمی عراق، امروز (سه‌شنبه) از استقرار بیش از ۵۴ هزار نیرو، در قالب ۷۰ هنگ، برای تأمین امنیت مراسم اربعین در استان‌های مختلف خبر داد.

«یاسر حسین العیساوی»، معاون رئیس ستاد عملیات الحشد الشعبی گفت: الحشد الشعبی بیش از ۷۰ هنگ را برای تأمین امنیت مرز‌ها در استان‌هایی که مراسم اربعین در آنها برگزار می‌شود، مستقر کرده است. الحشد الشعبی سه مرکز فرماندهی در سه استان در منطقه فرات میانی افتتاح و یک طرح امنیتی هفت‌جانبه را اجرا کرده است.

وی افزود: نیرو‌های الحشد الشعبی در تمام جاده‌ها و مسیر‌های منتهی به شهر مقدس کربلا مستقر شده‌اند و در ارائه خدمات استثنایی به زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) مشارکت دارند. هماهنگی بالایی بین نیرو‌های الحشد الشعبی و نیرو‌های امنیتی و کمیته نظارت بر میلیون‌ها زائر برای تضمین موفقیت طرح امنیتی و خدماتی وجود دارد.

از سوی دیگر، «علی الحمدانی»، فرمانده فرماندهی عملیات فرات میانه نیرو‌های الحشد الشعبی، بیان کرد: نیرو‌های حشد شعبی با بیش از ۵۰۰ گروه پزشکی متنوع در ارائه خدمات به زائران اربعین مشارکت دارند و فرماندهی عملیات فرات میانه ۲۴ هزار و ۴۵۰ رزمنده را برای اجرای طرح سازمانی مستقر کرده بود.

وی افزود: فرماندهی عملیات فرات میانه نیرو‌های الحشد الشعبی ۵۷۷ ایست بازرسی امنیتی در محدوده استقرار میدانی خود برای تأمین امنیت مسیر‌های اربعین ایجاد کرد.

همچنین اداره پلیس راه آهن روز سه‌شنبه تأیید کرد که به عنوان بخشی از طرح بازگشت زائران، امنیت قطار‌های حامل زائران را تأمین می‌کند.

از سوی دیگر «صادق عبدالغنی العتابی»، مدیر اداره پلیس راه آهن، به خبرگزاری عراق گفت: اداره پلیس راه آهن اجرای طرح امنیتی ویژه‌ای را برای تأمین امنیت قطار‌های حامل زائران که از شهر مقدس کربلا به سمت ایستگاه مرکزی بغداد و همچنین به سمت ایستگاه بصره حرکت می‌کنند و از استان‌های جنوبی عبور می‌کنند، آغاز کرده است.

وی افزود: این طرح شامل اقدامات جامع امنیتی، سازمانی و خدماتی برای تضمین جریان روان تردد قطار‌ها و ایمنی زائران در طول زیارت بازگشت است.

العتابی بر لزوم هوشیاری و انگیزه بالای مأموران و پرسنل و انجام وظایف امنیتی و خدماتی خود در همان سطح بازگشت زائران به کربلا تأکید و اعلام کرد: کار تا زمان عزیمت آخرین زائر و رسیدن ایمن به مقصد ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد که نظارت میدانی بر تردد قطار‌ها با نظارت مستقیم بر سفر‌ها و با هماهنگی سازمان‌های پشتیبان، برای تضمین جریان روان سفر بازگشت و تأمین امنیت حرکت زائران، در حال انجام است.

از سوی دیگر «سعد معن»، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، امروز سه‌شنبه تأکید کرد: طرح ویژه مراسم اربعین در بخش جابجایی و بازگشت زائران از روان‌سازی و انضباط بالایی برخوردار بوده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی ادامه داد: این طرح شامل به‌کارگیری ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت ۲۴ ساعته بود که وظیفه داشتند زائران را از داخل استان کربلای معلی به خارج از آن در محور‌های شمالی، شرقی و جنوبی منتقل کنند ضمن آنکه این جابجایی‌ها به‌صورت رایگان انجام شد و علاوه بر آن، یک هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو از سوی وزارتخانه‌های مختلف نیز در این امر مشارکت داشتند. تردد زائران با وجود برخی ترافیک‌ها که ناشی از حجم بسیار بالای جمعیت، خروج همزمان زائران و حرکت خودرو‌های بخش خصوصی در مسیر‌های بازگشت بود از روانی مداوم برخوردار بود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌ها و ارزیابی‌های مختلف، زیارت اربعین امسال در حوزه جابجایی رفت‌وبرگشت زائران، بهبود چشمگیری را نسبت به سال‌های گذشته ثبت کرده است.

معن تاکید کرد: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، شخصاً تمام جزئیات این مراسم را زیر نظر داشته و بر تأمین تمامی الزامات برای برگزاری موفقیت‌آمیز آن اهتمام ویژه ورزیده است.

او همچنین در پایان بر تداوم پیگیری‌های کمیته ناظر بر طرح و تلاش‌های نیرو‌های امنیتی مستقر در محور‌های مختلف تا خروج آخرین زائر از کربلای معلی به مقصد سایر استان‌های عراق، مرز‌ها و فرودگاه‌ها تأکید کرد.

همچنین سازمان بسیج مردمی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمل و نقل بازگشت زائران تا پایان مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) ادامه خواهد داشت.

دراین بیانیه آمده است: تیم‌های خدماتی و مهندسی نیرو‌های الحشد الشعبی، پس از اوج گرفتن مراسم، با انتقال زائران از شهر مقدس کربلا به شهر مقدس نجف، به حمل و نقل بازگشت زائران از مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) ادامه می‌دهند.

در این بیانیه آمده است: پرسنل این اداره تا ساعات پایانی مراسم به کار خود ادامه می‌دهند و وظایف میدانی خود را با تأمین حمل و نقل و سازماندهی حرکت زائران انجام می‌دهند و بدین ترتیب بازگشت ایمن و روان آنها به خانه‌هایشان را تسهیل می‌کنند.

سازمان بسیج مردمی عراق از تداوم تلاش‌های خدماتی نیرو‌های الحشد الشعبی برای موفقیت برگزاری مراسم و بازگرداندن زائران به منازل و کشورهایشان خبر داد.