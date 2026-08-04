کد خبر: 1372487
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: فرار آمریکایی‌ها از منطقه قطعی است/ راز وحشت اعراب از گسترش جنگ

1 سردبیر رای‌الیوم با اشاره به دلایل وحشت آمریکا و اعراب از گسترش جنگ با ایران گفت فرار آمریکا از منطقه قطعیست.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر برجسته فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به تحولات اخیر در جنگ منطقه‌ای و عقب نشینی‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تهدیدات پوچ خود علیه ایران اختصاص داده و نوشت: سوال بزرگی که بعد از جنگ در منطقه خلیج فارس بر سر زبان‌هاست، این است که به دنبال عقب نشینی مجدد و تحقیرآمیز ترامپ از تهدیدات خود علیه ایران و برنامه‌هایش برای انجام حملات بزرگ ضد این کشور، که به ادعای او می‌توانست «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد، چه تحولاتی در راه است؟

بهانه‌های دروغین ترامپ برای توجیه شکست و عقب‌نشینی مقابل ایران

عطوان افزود: ترامپ بعد از این عقب نشینی تحقیرآمیز مدعی شد که مذاکرات روز دوشنبه بین هیئت‌های آمریکایی و ایرانی در مورد توافقی که به سرعت در حال شکل‌گیری است، در مورد بازگشایی قریب‌الوقوع تنگه هرمز به روی ناوبری بین‌المللی آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، وجود هرگونه برنامه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد و گفت که همه اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران اکنون در ایران هستند و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای پذیرش یا اعزام هیچ هیئتی به هیچ کجا وجود ندارد.

در ادامه این مقاله آمده است: ترامپ که از آغاز این جنگ از پنج ماه پیش، بی‌وقفه یاوه‌گویی و اظهارات متناقضی منتشر کرده است، در تلاش است تا بهانه‌هایی برای توجیه عقب‌نشینی‌های خود، شکست‌های میدانی و عدم دستیابی به هیچ یک از اهدافش در این جنگ تجاوزکارانه پیدا کند.

سردبیر رای الیوم خاطرنشان کرد: این اهداف ترامپ شامل تسلیم ایران، سرنگونی نظام ایران، برچیدن برنامه هسته‌ای این کشور و ذخایر بیش از ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا و کنار گذاشتن صنایع نظامی آن، به ویژه تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های پیشرفته است.

وی خاطرنشان کرد: بهانه اصلی رئیس جمهور آمریکا برای توجیه عقب‌نشینی اخیرش، در اظهاراتش به روزنامه‌نگارانی که او را در بازگشت از عمارتش در فلوریدا، جایی که آخر هفته را در آنجا گذرانده بود، همراهی می‌کردند، مطرح شد. او گفت که پس از درخواست‌های مکرر رهبران متحد او در کشور‌های خلیج فارس، به ویژه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تصمیم گرفته است از دستور دادن به نیرو‌های آمریکایی برای انجام حملات جدید علیه ایران خودداری کند.

راز وحشت کشور‌های خلیج فارس از گسترش جنگ با ایران

بر اساس این یادداشت، یک ضرب المثل وجود دارد با این مضمون که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است»؛ این دقیقاً همان کاری است که ترامپ در طول پنج ماه گذشته انجام داده است، دوره‌ای که با انبوهی از تهدیدها، به ویژه حذف ایران از نقشه و نابودی آن، به راه انداختن جهنم بر سر آن و اخیراً، تهدید بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، همراه بود.

عطوان خاطرنشان کرد: ترامپ تصور می‌کرد که این تهدید‌ها ایران را می‌ترساند و آن را مجبور به تسلیم فوری می‌کند، اتفاقی که تاکنون نیفتاده است. در این میان، طبیعی است که رهبران کشور‌های خلیج فارس به سرعت از رئیس جمهور آمریکا بخواهند که تهدیدات توخالی خود را پس بگیرد و تمام حملات علیه ایران، چه کوچک و چه بزرگ، را متوقف کند.

در ادامه این مقاله تاکید شده، روشن است که پاسخ قطعی ایران به چنین حملاتی، همانطور که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است، محدود به پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود، بلکه به زیرساخت‌های استراتژیک غیرنظامی مانند نیروگاه‌ها در کشور‌های خلیج فارس نیز گسترش خواهد یافت، به ویژه از آنجایی که ترامپ تهدید به بمباران زیرساخت‌های انرژی ایران کرده بود.

نویسنده این یادداشت تصریح کرد: تصور کنید کشور‌های خلیج فارس در این فصل تابستان که دما از ۵۰ درجه سانتیگراد بالاتر می‌رود، بدون آب یا برق چه وضعیتی خواهند داشت. از همه نگران‌کننده‌تر، این واقعیت است که دولت ترامپ در حال حاضر در حال بررسی کاهش حضور نیرو‌های خود در پایگاه‌هایش در کویت و بحرین است - اقدامی که اساساً به معنای خروج این نیرو‌ها با هدف کاهش تلفات آنهاست.

عبدالباری عطوان ادامه داد: اگر گزارش‌هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی و کویت تهدید کرده‌اند که در صورت حمله بی‌سابقه آمریکا، حریم هوایی خود را به روی هواپیما‌ها و موشک‌های آمریکایی خواهند بست، درست باشد، این یک تهدید مشروع و قابل توجیه است؛ زیرا پایگاه‌های آمریکایی به یک بار استراتژیک و منبع خطر وجودی برای کشور‌های خلیج فارس تبدیل شده‌اند و حتی قادر به محافظت از خودشان در برابر موشک‌ها و پهپاد‌های ایران نیستند، چه برسد به محافظت از کشور‌های میزبان.

آمریکا به زودی متحدان عرب خود را رها و از منطقه فرار خواهد کرد

این نویسنده فلسطینی در ادامه مقاله خود، سناریوی فرار آمریکایی‌ها از منطقه را بررسی کرد و نوشت: فرار نیرو‌های آمریکایی از پایگاه‌هایشان و متعاقباً رها کردن کشور‌های خلیج فارس در بحبوحه تلفات و شکست‌های فزاینده، نه تنها قابل انتظار، بلکه قطعی است و شواهد کافی برای تأیید این موضوع وجود دارد.

در ادامه این یادداشت آمده است که آیا آمریکا متحدانش را در ویتنام رها نکرد؟ آیا نیرو‌های آمریکایی به طرز تحقیرآمیزی، از دست متحدان افغان خود که به ارابه فرود هواپیمایشان در فرودگاه کابل چسبیده بودند، فرار نکردند و ده‌ها هزار نفر را در همان کشوری که با همکاری با آمریکا، به آن خیانت کرده بودند، با سرنوشت شوم خود تنها نگذاشتند؟

عطوان افزود: با توجه به این عقب‌نشینی‌های مکرر و فزاینده ترامپ، عواقب فاجعه‌بار جنگ و مخالفت‌های فزاینده فرماندهان ارتش آمریکا با آن، نمی‌توانیم هیچ احتمالی را رد کنیم. فرمانده نیرو‌های آمریکایی در اروپا پیامی به مافوق‌های خود فرستاد مبنی بر اینکه «نیرو‌های او آماده دفاع از خاک آمریکا هستند، نه خاک اسرائیل».

در پایان این یادداشت آمده است: آیا متحدان عرب آمریکا این واقعیت را درک می‌کنند، اما همچنان به همان مسیر ادامه می‌دهند و بدین ترتیب، تحت پرچم آمریکا، از اشغالگری اسرائیل و جنگ در غزه، لبنان، ایران، یمن و عراق حمایت می‌کنند؟ آیا آنها نمی‌فهمند که این جنگ علیه ایران از نظر هدف، برنامه‌ریزی و اجرا، یک جنگ تماما اسرائیلی است؟ باید منتظر تحولات آینده باشیم و زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ، ایران
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