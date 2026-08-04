قم در سوگ اربعین سیدالشهدا (ع) غرق ماتم و عزا است

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، شهر قم با برگزاری آیین‌های گسترده عزاداری، قرائت زیارت اربعین و اجتماع بزرگ دلدادگان، جلوه‌ای باشکوه از ارادت مردم به نهضت عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

جوان آنلاین: قم همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سراسر این شهر مقدس در سوگ خاندان عصمت و طهارت (ع) غرق در عزا و اندوه می‌شود.

به گزارش مهر، از نخستین ساعات روز اربعین، پرچم‌های سیاه در این شهر به اهتزاز درآمده و نوای مرثیه و ذکر مصیبت در جای جای قم طنین‌انداز است و این شهر بار دیگر به کانون اجتماع عاشقان مکتب حسینی تبدیل شده است.

در این روز، هزاران نفر از مجاوران و زائران با حضور در اماکن مقدس و مجالس عزاداری که کانون آن حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها است، یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشتند و با قرائت زیارت اربعین، وفاداری خود را به آرمان‌های نهضت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در این روز، میزبان خیل عظیمی از زائرانی است که از نقاط مختلف کشور و همچنین دیگر کشور‌های اسلامی برای عرض ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) راهی این بارگاه نورانی شده‌اند.

فضای صحن‌ها و رواق‌های حرم با برگزاری مراسم مرثیه‌سرایی، مداحی و قرائت زیارت اربعین، سرشار از حال و هوای معنوی است و زائران با اشک و زمزمه سلام بر سیدالشهدا (ع)، یاد شهدای کربلا را زنده نگه می‌دارند.

همزمان با این آیین‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، مراکز حوزوی و بیوت علما نیز شاهد برگزاری مجالس عزاداری و سخنرانی‌های مذهبی هستند و اقشار مختلف مردم در این محافل حضور می‌یابند.

در این مراسم‌ها، ابعاد مختلف نهضت عاشورا، فلسفه قیام امام حسین (ع)، اهمیت پاسداری از ارزش‌های دینی، ایستادگی در برابر ظلم و نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در تبیین پیام عاشورا برای حاضران تشریح می‌شود.

یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های اربعین در قم، برگزاری آیین بزرگ پیاده‌روی دلدادگان حسینی در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران است که هر سال با استقبال گسترده مردم همراه می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این مسیر معنوی به یاد پیاده روی اربعینن حسینی با ذکر نام مبارک امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع)، مسیر دلدادگی را طی می‌کنند و حرکت خود را یادآور پیام‌آوری کاروان اسرای کربلا و استمرار راه عاشورا می‌دانند.

امسال نیز این آیین از ساعت ۱۷ و از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) در مسیر طریق‌المهدی (عج) به سوی مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و هزاران نفر از مردم قم و زائران در این اجتماع معنوی حضور خواهند یافت.

مسجد مقدس جمکران نیز در اربعین حسینی مقصد نهایی بسیاری از زائرانی است که پس از پیاده‌روی، خود را به این مکان مقدس می‌رسانند تا در برنامه‌های عبادی و آیین‌های ویژه این روز شرکت کنند.

مراسم قرائت زیارت اربعین نیز ساعت ۱۸ با حضور گسترده زائران و عزاداران در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و فضای این مکان مقدس با زمزمه فراز‌های زیارت اربعین، آکنده از معنویت و عشق به سیدالشهدا (ع) خواهد شد.

شهر قم در این روز، با اجتماع عزاداران، برگزاری آیین‌های سوگواری، قرائت زیارت اربعین و حرکت پرشور دلدادگان در مسیر حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران، بار دیگر روایتگر تداوم نهضتی می‌شود که پیام آن پس از قرن‌ها همچنان در دل میلیون‌ها انسان آزاده زنده و جاری است.