جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: احتمالاً ظرف دو روز با ایران در مورد بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهیم رسید.
به گزارش مهر، او در مصاحبهای با سی ان بی سی گفت: ما در حال مذاکره با ایرانیها هستیم و فکر میکنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای باز کردن تنگه و حرکت به سمت موضعی عادیتر در این درگیری به توافق برسیم.
بسنت در پاسخ به سوالی در مورد عوارض هم گفت که این توافق آزادی تردد در تنگه را فراهم میکند.
او گفت: این آزادی تردد خواهد بود. اگرچه اوضاع در چند روز گذشته هنوز کمی خطرناک است، اما ما شاهد خروج تعداد زیادی کشتی از تنگه بودهایم.