جزییات جدیدی از حادثه دریایی نزدیک سواحل عمان و ورودی تنگه هرمز

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک شرکت اطلاعات دریایی امروز سه شنبه اعلام کرد که یک کشتی فلهبر پس از اصابت پرتابهای ناشناس در نزدیکی تنگه هرمز دچار آتشسوزی شده و یک دریانورد آن مفقود شده است.
به گزارش مهر، به گفته شرکت انگلیسی امنیت دریایی «ونگارد» (Vanguard)، این پرتابه ظاهرا به موتورخانه کشتی اصابت کرده و متعاقب آن، آتشسوزی در بخش محل اقامت خدمه رخ داده است؛ همچنین گزارش شده که مهندس سوم کشتی مفقود شده است.
یک نفتکش که در نزدیکی محل حادثه حضور داشت، اعلام کرد که کشتی مذکور پس از این حمله دچار قطع کامل برق شده است.
رسانههای انگلیس به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که خدمه پس از تلاش برای مهار آتش و درخواست کمک از بیرون، کشتی را ترک کردهاند.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در هشداری که اواخر روز دوشنبه (به وقت محلی) صادر شد، اعلام کرد که این حادثه در حدود ۲۰ مایل دریایی شمال شرقی «خصب» در عمان و در نزدیکی ورودی تنگه هرمز رخ داده است.
اطلاعات کشتیرانی نشان میدهد که این شناور با نام «مینواین پایونیر» (Minoan Pioneer)، یک کشتی فلهبر با پرچم لیبریاست که توسط شرکتی یونانی اداره میشود.
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتیها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.
ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکلها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.