قطر بر لزوم پایبندی به دیپلماسی در تحولات منطقه تاکید کرد

وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود بر اهمیت پایبندی به دیپلماسی و گفت‌و‌گو در تحولات منطقه تاکید کرد و این درحالیست که همواره واشنگتن تعهدات خود را در قبال تهران نقض کرده است.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه قطر امروز سه‌شنبه از یک تماس تلفنی بین محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور و لاوروف خبر داد.

طبق اعلام دوحه، در این تماس، دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک با هدف کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه را بررسی کردند.

وزارت خارجه قطر افزود: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و دیپلماسی و اجرای توافقات حاصل شده در چارچوب یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به منظور حفظ امنیت منطقه‌ای، حفظ دستاورد‌های حاصل شده و افزایش ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

وزیر خارجه قطر همچنین بار دیگر بر حمایت کامل دولت دوحه از همه تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، تاکید کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بار دیگر تهدید‌های خود را علیه کشورمان تکرار و بر باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. این درحالیست که تا پیش از تجاوزات جنایتکارانه ایالات متحده علیه ایران عبور و مرور در این آبراه حیاتی بدون مشکل در جریان بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری تاکید کرد: مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا کند، مادامی که محاصره دریایی ایران اعلام شده باشد و مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده، همچنان ادامه داشته باشد، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد.

اسماعیل بقائی، تاکید کرد: لذا تمرکز مذاکرات با عمان بر این موضوع خواهد بود و موضوعاتی که مربوط به ایران و آمریکا می‌شود، باید در مراحل بعدی بررسی شود تا ببینیم اوضاع و احوال به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.