جوان آنلاین: شروین تبریزی، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تاکنون ۱۸ نفر در حادثه انفجار شهرک صنعتی شمسآباد مصدوم شدهاند که چهار نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
به گزارش مهر، وی افزود: در جریان این حادثه، یکی از پایگاههای اورژانس مستقر در نزدیکی محل انفجار نیز دچار خسارت و تخریب شد، اما خوشبختانه نیروهای اورژانس هنگام وقوع حادثه در مأموریت بودند و هیچیک از کارکنان آسیبی ندیدند.
تبریزی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی، گفت: نیروهای اورژانس همچنان در محل حادثه حضور دارند و خدمات لازم به مصدومان ارائه میشود.