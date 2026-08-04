خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران عقب‌نشینی مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تشدید حملات نظامی را بی‌میلی به گسترش جنگ ارزیابی می‌کند و پی برده که مقاومت بیشتر و در صورت لزوم، گسترش کنترل‌شده تنش، نوعی بازدارندگی و اهرم فشار در هرگونه مذاکرات آتی ایجاد خواهد کرد که در آن ایران تعیین‌کننده شروط است.

جوان آنلاین: مقامات کشور‌های حاشیه خلیج فارس و تحلیلگران در فضایی که تهدید‌ها و شرارت ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران، چه با لفاظی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور درباره حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی ایران و چه از طریق محاصره غیرقانونی بنادر ایران پابرجاست، مدعی هستند ایران در تلاش است با تبدیل مسیر‌های تجاری، خطوط کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی غرب آسیا به نقاط فشار که به‌تدریج هزینه رویارویی را افزایش می‌دهند، بتواند در این جنگ از واشنگتن بیشتر دوام آورد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز با انتشار این مطلب مدعی شد که تهران به‌جای جستجوی پیروزی نظامی قاطع، راهبرد تشدید تنش حساب‌شده را دنبال می‌کند که هدف آن گسترش درگیری بدون برانگیختن جنگ تمام‌عیار است.

با توجه به این که تهران به عنوان یک کشور ساحلی کنترل تردد ایمن از تنگه هرمز را که در نتیجه تجاوزگری آمریکایی- صهیونیستی بسته شده، حق مشروع خود می‌داند و تاکید کرده وضعیت تنگه هرگز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت، در این گزارش مطرح شد: مقامات و تحلیلگران به رویترز گفته‌اند که هدف تهران این است که ایالات متحده و متحدانش را متقاعد کند که مهار بحران هزینه‌ای بیشتر از پذیرش خواسته‌های ایران درباره تنگه هرمز دارد.

پیام تهران این است که اگر واشنگتن کنترل ایران بر تنگه هرمز را نپذیرد، درگیری می‌تواند به فراتر از خلیج‌فارس گسترش یابد. ایران معتقد است که با اعمال فشار در چند مسیر دریایی و دارایی‌های انرژی، می‌تواند دست بالایی در هر گونه مذاکرات آینده داشته باشد.

مقامات تهران پیش‌تر در مواجهه با محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا تاکید کرده‌اند که صادرات سوخت از خلیج فارس باید مشمول «همه یا هیچ کس» باشد.

«مایکل نایتس» از موسسه واشنگتن به رویترز گفت: «ایران از ابتدا سعی کرده است با گسترش گزینه‌های تشدید تنش خود از ایالات متحده پیشی بگیرد تا بتواند هر هفته چیز جدیدی ارائه دهد-یک جغرافیای جدید، یک نوع سلاح جدید، یک هدف جدید.»

نایتس در این گفت‌و‌گو به توان ایران برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور‌های منطقه و جهان اذعان کرده و آن را مزیت اصلی تهران در این معادله جدید منطقه‌ای دانست.

تحلیل این رسانه درباره اتخاذ راهبرد تشدید تنش از سوی ایران در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران اخیرا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش تنش و ناامنی در منطقه نیست، اما در دفاع از امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، با تمام توان عمل خواهد کرد.

در همین راستا، وزارت امور خارجه ایران که ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره دور جدید مذاکرات تهران ـ واشنگتن را رد کرده و تنها تبادل پیام از طریق میانجی‌ها را تایید کرده است، گفته مذاکرات با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر در تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان پیش از جنگ از این مسیر عرضه می‌شد، ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این‌باره گفت: روند مذاکرات رو به جلو بوده است. ما و عمان درباره توافق بر سر مسیر جدید، گفت‌و‌گو‌های خوبی در مدت اخیر داشتیم. نقشه‌هایی میان طرفین با همکاری متخصصان و مراجع ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران، تبادل شده و درباره این موضوع بحث شده است. امیدواریم هم کشور‌های منطقه و هم بازیگران خارج از منطقه، این رویکرد بسیار مسئولانه از سوی ایران را قدر بدانند و تلاش کنند در این مسیر رویکردی سازنده داشته باشند و اجازه دهند روند گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان به شکل منطقی به پیش برود.



گسترش تهدید برای متجاوزان و متحدان آنها فراتر از تنگه هرمز

در ادامه این مطلب با اشاره به توان تهران در اثرگذاری بر بازار‌های انرژی از طریق کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز آمده است: تهدید‌های (انصارالله یمن در حمایت از ایران) علیه کشتیرانی در دریای سرخ و زیرساخت‌های انرژی عربستان نشان‌دهنده تلاشی گسترده‌تر برای افزایش هزینه حفاظت از تجارت جهانی و در عین حال آزمایش تحمل واشنگتن در برابر اختلالات است.

ترامپ بار‌ها پس از آتش‌بس از تهدید به حملات گسترده علیه ایران عقب‌شنینی کرده است و آنها در آنچه که بی‌میلی ترامپ به درگیرشدن در یک جنگ دیگر در غرب آسیا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر می‌دانند، یک فرصت می‌بینند.

یک منبع آگاه در کشور‌های خلیج‌فارس گفت: «ایرانی‌ها معتقدند که با گسترش جنگ و افزایش فشار، ترامپ در نهایت تسلیم خواهد شد. ترامپ فکر می‌کند که می‌تواند به ایرانی‌ها ضربه سختی بزند و آنها را پای میز مذاکره بیاورد، اما آنها تسلیم نمی‌شوند.»

تهران نمی‌خواهد واشنگتن سرعت رخداد‌ها را تعیین کند

این رسانه انگلیسی با ادعای این که تشدید تنش در برهه کنونی برای وادارکردن واشنگتن به امتیازدهی، زیربنای راهبرد مذاکراتی تهران است، به نقل از یک منبع آگاه بلندپایه ایرانی مدعی شد که تهران به این نتیجه رسیده است که تلاش‌های قبلی برای انعطاف‌پذیری تنها فشار بیشتری از سوی واشنگتن ایجاد کرده است و این دیدگاه را تقویت کرده که پیش از آغاز مذاکرات معنادار، باید اهرم فشار ایجاد شود. به گفته این منبع، در ارزیابی تهران، ترامپ امتیازات را نشانه ضعف تعبیر می‌کند و تنها به فشار پاسخ می‌دهد.

«مایکل سینگ»، عضو ارشد موسسه واشنگتن گفت که تهران معتقد است همچنان ابتکار عمل را در دست دارد و این تا حدی به این دلیل است که به نظر می‌رسد دولت ترامپ از تمایل خود برای پیشروی نظامی نامطمئن است. او افزود: «ایرانی‌ها سعی دارند از مزیت خود استفاده کنند. آنها به دنبال ایجاد حاکمیت بر تنگه و اعمال کنترل انتخابی بر آب‌راه هستند.»

«آلن اِیر»، دیپلمات پیشین آمریکایی و کارشناس مسائل ایران نیز می‌گوید که تهران راهبرد بازدارندگی را دنبال می‌کند که هدف آن واداشتن واشنگتن به لغو محاصره و توقف حملات نظامی است. او گفت: «آن‌ها نمی‌خواهند آمریکا سرعت رویداد‌ها را تعیین کند.»



تمرکز قدرت‌های منطقه‌ای و غربی بر رویکرد دفاعی در برابر قدرت بازدارندگی ایران به جای تقابل مستقیم نظامی

در بخش پایانی این مطلب آمده است: اقدامات ایران نتیجه‌ای داشته است که بازتاب منطق راهبرد آن است. قدرت‌های منطقه‌ای و غربی با گسترش تهدید‌ها فراتر از هرمز به‌طور فزاینده‌ای بر حفاظت از مسیر‌های تجاری و زیرساخت‌های انرژی متمرکز شده‌اند تا تشدید فشار بر ایران.

ابتکار عربستان برای تشکیل ائتلاف دریایی مشترک، نمود این تغییر است. منابع آگاه در خلیج فارس آن را به‌عنوان چارچوبی تدافعی توصیف می‌کنند که بر اسکورت کشتی‌های تجاری، تبادل اطلاعات و حفاظت از مسیر‌های دریایی متمرکز است تا رویارویی مستقیم با ایران.

این رویه برای تهران نشان‌دهنده سطحی از موفقیت است. ایران با وجود برتری نظامی آمریکا از منظر تسلیحات و تجهیزات همچنان می‌تواند با وادار کردن دولت‌ها و نیرو‌های دریایی به حالت تدافعی، هزینه تحمیل کند. هر تهدید جدید، چه در تنگه هرمز و چه باب‌المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند یا هر جای دیگر، منابع مورد نیاز برای حفظ جریان تجارت جهانی را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد که این رقابت در اصل، رقابت تاب‌آوری است. گویی مقامات ایران معتقدند که می‌توانند فشار‌های اقتصادی را بیشتر از آنچه ائتلاف به رهبری آمریکا می‌تواند با ایجاد اختلالات مکرر در تجارت جهانی و بازار‌های انرژی تحمیل کند، تاب بیاورند.

این راهبرد همچنین یک هدف دیپلماتیک دارد. تهران با نشان دادن این که در صورت لزوم می‌تواند بحران را گسترش دهد، امیدوار است که تعیین‌کننده شرایط هر گونه مذاکرات احتمالی باشد.

«رِی تکیه»، عضو شورای روابط خارجی و مشاور پیشین امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت: «اگر مذاکراتی قرار باشد انجام شود، آنها (ایران) شروط را تعیین خواهند کرد. هر دو طرف در حال پیگیری رویکرد «تشدید در برابر تشدید» هستند.

ادعای رویترز درباره تمایل ایران به استفاده از تشدید تنش در منطقه به عنوان اهرم فشار و ایجاد بازدارندگی در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است «مسئولیت هر آنچه که در منطقه و فراتر از منطقه در حال وقوع است، منحصراً متوجه آمریکا به عنوان شروع‌کننده این تجاوز نظامی است و همچنین متوجه همه کسانی است که متأسفانه در سطوح مختلف تصمیم گرفتند در مقام همدست متجاوزان عمل کنند.»