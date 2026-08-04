شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۷۷ نفر رسید

با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۷۷ نفر رسید.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر دو شهید و ۱۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

به گزارش ایرنا، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امدادی تاکنون به آنان دسترسی نداشته‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر۱۴۰۴) تاکنون، یک هزار و ۲۵۲ فلسطینی به شهادت رسیده و چهار هزار و ۱۲۰ نفر مجروح شده‌اند. پیکر ۸۰۴ شهید نیز در این مدت از زیر آوار بیرون آورده شده است.

بر اساس آمار کلی از آغاز حملات رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، (۱۵ مهر۱۴۰۲) شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۰ نفر رسیده است.

این در حالی است که در ادامه نقض آتش‌بس در غزه و تجاوزات ارتش اشغالگر صهیونیستی، خودرو‌های زرهی این رژیم به سوی چادر‌های آوارگان فلسطینی در منطقه مواصی خان‌یونس، واقع در جنوب نوار غزه آتش گشودند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین تعدادی از ساختمان‌های مسکونی را در شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه منفجر و تخریب کرد. همزمان، تانک‌های این رژیم اطراف بلوک ۱۲ در شرق اردوگاه را زیر آتش شدید قرار دادند.

در محله الامل شهر خان یونس نیز شماری از خانه‌هایی که پیش‌تر بمباران شده بودند، در شمال مدرسه «طبریا» به طور جزئی فروریختند.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی در جنوب و شرق خان یونس، واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.