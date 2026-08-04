دهمین مورد آتش سوزی دست‌کم ۲۰ روز اخیر در تالاب بین المللی حیات وحش میانکاله با تلاش محیط بانان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی شرق استان مازندران مهار شد.

جوان آنلاین: روز دوشنبه ۱۲ مردادماه، یک فقره حریق جدید در محدوده پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله رخ داد و نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و عوامل عملیاتی بلافاصله برای کنترل دامنه آتش و اجرای عملیات اطفا به منطقه اعزام شدند.

به گزارش ایرنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این ارتباط در گزارشی به خبرنگاران گفت: آتش‌سوزی در مراتع منطقه میانکاله واقع در شهرستان بهشهر از حوالی ظهر روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز شد.

محمدرضا کنعانی افزود: با توجه به وزش باد و گسترش سریع دامنه آتش، یک دستگاه لودر و یک دستگاه تراکتور حین اجرای عملیات در محاصره حریق قرار گرفتند و دچار آتش‌سوزی شدند که خوشبختانه نیرو‌های عملیاتی حاضر در محل آسیبی ندیدند.

او ادامه داد: برای مهار آتش درخواست بالگرد شده بود که عصر همان روز به پرواز درآمد و پس از چندین سورتی پرواز، عملیات اطفاء به پایان رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال لکه‌گیری هستند و احتمال شعله‌وری مجدد وجود دارد، گفت: با احتساب این حادثه، از ۲۶ تیرماه تاکنون در مجموع ۱۰ فقره حریق در میانکاله رخ داده است و تداوم این وضعیت، فشار سنگینی بر نیرو‌های عملیاتی و ماشین‌آلات موجود وارد کرده و بخشی از تجهیزات را از چرخه عملیات خارج کرده است.

کنعانی با اشاره به شرایط حساس منطقه افزود:پایش مستمر عرصه، حفظ آمادگی نیروها، تقویت پشتیبانی عملیاتی و هماهنگی برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز همچنان ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از همکاری فرمانداری بهشهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نیرو‌های امدادی، جوامع محلی و سایر عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: اطلاعات تکمیلی درباره محل دقیق، وسعت حریق و روند عملیات پس از دریافت گزارش‌های میدانی اعلام خواهد شد.

تالاب میانکاله از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان وسعت دارد و این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.

این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود ۲۲ هزار هکتار در حوزه مازندران و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می‌دهد توانست بیش از ۵۰۰ گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های زیست کره جهان از سوی سازمان‌های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.

تالاب میانکاله را باید بهشت پرندگان و پرنده نگری نام نهاد؛ سی و ششمین تالاب ثبت شده دنیا و نخستین تالاب ثبت شده در کنوانسیون تالاب‌های بین المللی رامسر و یکی از ۶۵۰ ذخیرگاه زیست کره جهان با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران و در همجواری با استان گلستان واقع شده است و سالانه ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر را با جمعیت حدود ۱.۵ میلیون بال میزبانی می‌کند.

هرساله از اواسط شهریور تا اواسط زمستان تالاب و آب‌بندان‌های مازندران میزبان گونه‌های مختلف پرندگان از نقاط سردسیر کشور‌های حاشیه دریای خزر است که به امید یافتن مکان گرم و غذا به این مقصد عزم سفر می‌کنند.