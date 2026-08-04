جوان آنلاین: روزنامه عبری «هاآرتص» با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد ارتش رژیم صهیونیستی دست‌کم هفت پایگاه نظامی در جنوب لبنان احداث کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق نوشته این روزنامه عبری، ارتش این رژیم همچنین در حال احداث جاده‌های جدید در جنوب لبنان برای استفاده‌های نظامی است.

هاآرتص افزود: نظامیان صهیونیست ساختمان زندان «الخیام» را تخریب کرده و در محل آن یک پایگاه نظامی ساخته‌اند.

از سوی دیگر، نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی چهار روز، دست‌کم ۱۲۵ مرتبه حریم هوایی لبنان را نقض کرده است.

یونیفل افزود، مجموع مدت پرواز بالگرد‌های رژیم صهیونیستی بر فراز آسمان لبنان در این بازه زمانی بیش از ۴۱۸ ساعت بوده و پهپاد‌های شناسایی و مسلح نیز در نزدیکی یا بر فراز مواضع نیرو‌های یونیفل در هر دو بخش عملیاتی رصد شده‌اند.

نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان همچنین تأکید کرد که این نقض‌ها به رغم آتش‌بسی که در ماه آوریل با میانجیگری آمریکا میان لبنان و رژیم صهیونیستی حاصل شد، همچنان ادامه دارد.