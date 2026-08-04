انفجار در یک کارخانه در فشافویه جنوب تهران

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0627\u0648\u062f \u0648\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0645\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0627 \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0645\u062e\u0632\u0646 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u060c \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0628\u0644\u0646\u062f \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u062f \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.