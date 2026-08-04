کد خبر: 1372469
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب‌الله: ترامپ مجبور شد اعتراف کند ایران بازیگری مهم در عرصه جهان است

1 یک نماینده ارشد حزب‌الله گفت ترامپ ناخواسته مجبور شد اعتراف کند ایران بازیگری مهم در عرصه کل جهان است.

جوان آنلاین: ایهاب حماده، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی درباره تحولات اخیر منطقه و عقب نشینی‌های مکرر ترامپ از تهدیدات پوچ خود علیه ایران اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو حمله به ایران به خاطر آینده جهان، اعترافی آشکار به این است که هرگونه جنگی علیه ایران، جهان را به خطر می‌اندازد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: این ثابت می‌کند که ایران بازیگر مهمی در صحنه جهانی است و در روز‌های آینده شاهد اثرات آن در سراسر منطقه و قطعاً در لبنان خواهیم بود.

این نماینده حزب الله تاکید کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد دشمن صهیونیستی تجربه آتش بس نمایشی ۱۵ ماهه بعد از توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را در لبنان تکرار کند. صبر و خویشتن‌داری ما حد و مرزی دارد و مقاومت همچنان ثابت قدم و آماده در میدان ایستاده است.

حماده تصریح کرد که ما به اهداف تعیین شده خود خواهیم رسید و لبنان هرگز در مسیر صهیونیست‌ها حرکت نخواهد کرد.

این نماینده پارلمان لبنان در پایان گفت که علی رغم همه درد و رنجی که مردم ما می‌کشند و فداکاری‌های آنها و شهدای زیادی که تقدیم کردیم و بهای بزرگی که برای آزادی و استقلال می‌پردازیم، سرزمین ما آزاد خواهد شد و دستیابی به پیروزی، قطعی است.

برچسب ها: حزب الله ، ترامپ ، ایران
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