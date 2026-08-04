فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: حضور مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین، نشان‌دهنده تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی است.

جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی اظهار کرد: مراسم جاماندگان اربعین امسال نیز در تهران و سراسر کشور با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.

به گزارش مهر، وی افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم، حاکی از پیوند این حرکت عظیم با فرهنگ عاشورا و استمرار حماسه‌آفرینی ملت ایران است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه نهضت سیدالشهدا (ع) امروز ابعادی جهانی یافته است، گفت: حرکت مبارزه با استکبار نیز به یک جریان جهانی تبدیل شده است.

حسن‌زاده تأکید کرد: مردم با حضور خود نشان می‌دهند مسیر عزت، مقاومت و سربلندی را تا پیروزی ادامه خواهند داد.