زائران ایرانی حاضر در عراق می‌گویند ارادت مردم این کشور به رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از آیین‌های وداع و تشییع، در روز‌های اربعین نیز ادامه یافته و مردم عراق با نصب تصاویر رهبر شهید و برافراشتن پرچم ایران در مسیر‌های زیارتی و مواکب علاقه و احترام خود را به «آقای شهید ما» نشان می‌دهند.

جوان آنلاین: همزمانی آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با اربعین و حضور زائران ایرانی در عراق باعث شده است یاد و نام او در کربلا و نجف و مسیر‌های دسترسی به این شهر‌ها حضور پررنگی داشته باشد.

به گزارش ایرنا، زائران ایرانی می‌گویند در مسیر پیاده‌روی اربعین، تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی را بر در و دیوار برخی خانه‌ها، موکب‌ها و اماکن عمومی دیده‌اند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را نیز در کنار این تصاویر برافراشته‌اند.

به گفته آنان، مردم عراق پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی همچنان درباره او سخن می‌گویند و در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعات اربعین، یاد آقای شهید ایران را با احترام گرامی می‌دارند.

زائران ایرانی همچنین از میزبانی مردم عراق قدردانی می‌کنند و می‌گویند مردم این کشور با روی گشاده از آنان استقبال کرده‌اند و پذیرایی از زائران را بخشی از وظیفه و افتخار خود می‌دانند.

یکی از زائران ایرانی که از گذرگاه مرزی مهران به ایران بازگشته است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مردم عراق در بسیاری از مسیر‌های زیارتی با روی گشاده از زائران ایرانی استقبال می‌کنند و با پذیرایی و خدمت‌رسانی محبت خود را نشان می‌دهند.

ابراهیم اعتمادی افزود: در بیشتر اجتماع‌هایی که دیدم، پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر در و دیوار مسیر‌ها و در فضای داخلی و بیرونی موکب‌ها نصب شده بود و این تصاویر برای زائران ایرانی قابل توجه بود.

وی ادامه داد: مردم عراق برای خدمت به زائران ایرانی تلاش زیادی می‌کنند و بسیاری از آنان با اصرار، زائران را برای پذیرایی به موکب‌ها و محل‌های استقرار خود دعوت می‌کنند.

نورالدین مرادی دیگر زائر ایرانی نیز اظهار کرد: زنان و مردان عراقی در مسیر‌های زیارتی با احترام و محبت با زائران ایرانی برخورد می‌کنند و در بیشتر نقاط، پرچم ایران و تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی را در دست می‌گیرند.

وی گفت: در بسیاری از خانه‌ها، موکب‌ها و واحد‌های تجاری نیز تصاویر رهبر شهید و رهبران انقلاب اسلامی و چهره‌های جبهه مقاومت در کنار نوشته‌هایی درباره ایران و مقاومت دیده می‌شود.

زائران در کربلا و نجف چه دیدند؟

محمود محمدزاده زائر ایلامی که به تازگی از سفر اربعین بازگشته است، گفت: مردم عراق تحولات ایران را دنبال می‌کنند و در گفت‌و‌گو‌های خود درباره شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و حوادث اخیر سخن می‌گویند.

وی افزود: در بیشتر نقاط کربلا و نجف تصاویر رهبر شهید امت و دیگر رهبران انقلاب اسلامی در کنار نشانه‌های مذهبی و مقاومت نصب شده است و مردم عراق با احترام از رهبر شهید ایران یاد می‌کنند.

محمدزاده ادامه داد: زائران ایرانی در مسیر زیارت، محبت مردم عراق را در رفتار روزمره آنان، پذیرایی و گفت‌وگوهایشان می‌بینند.

موکب‌دار کربلایی: مردم عراق به زائران ایرانی افتخار می‌کنند

سیدعلی ابن‌محمد از سادات عراق و موکب‌دار باسابقه کربلا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مردم عراق برای میزبانی از زائران ایرانی ارزش زیادی قائل هستند و خدمت به آنان را افتخار خود می‌دانند.

وی افزود: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی مردم عراق را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از آنان با برگزاری آیین‌های مختلف همدردی خود را با مردم ایران نشان دادند.

ابن‌محمد گفت: بسیاری از مردم عراق از رهبر شهید انقلاب اسلامی با عنوان «آقای شهید ما» یاد می‌کنند و این تعبیر را از روی علاقه و احترام به او به کار می‌برند.

وی ادامه داد: مردم عراق خود را از نظر مذهبی و فرهنگی به مردم ایران نزدیک می‌دانند و اربعین را فرصتی برای دیدار، زیارت و خدمت به زائران می‌دانند.

اربعین مردم ایران و عراق را کنار هم می‌نشاند

زائران ایرانی در مسیر بازگشت از کربلا و نجف به سوی مرز مهران، خاطرات مختلفی از رفتار مردم عراق با خود دارند و از مهمان نوازی، پذیرایی و محبت آنان سخن می‌گویند.

مردم عراق در روز‌های اربعین در‌های خانه‌ها و موکب‌های خود را به روی زائران می‌گشایند و با توزیع غذا، آب و دیگر نیاز‌های سفر از زائران پذیرایی می‌کنند.

زائران ایرانی نیز مهمان‌نوازی مردم عراق را از بخش‌های ماندگار سفر خود می‌دانند و می‌گویند این رفتار را در خانه‌ها، موکب‌ها و حتی در گفت‌و‌گو‌های روزمره مردم دیده‌اند.

مهران نیز در این میان، محل رفت‌وآمد زائرانی است که از ایران وارد عراق می‌شوند یا پس از زیارت از همین مسیر به کشور بازمی‌گردند، این مرز هر سال میزبان بیش‌ترین زائر اربعین از سراسر میهن اسلامی است.

اربعین هر سال مردم ایران و عراق را در مسیر کربلا کنار هم قرار می‌دهد و امسال نیز در کنار پذیرایی از زائران و برگزاری آیین‌های مذهبی یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در این مسیر و در میان مردم عراق گرامی داشته شد و «آقای شهید ما» به تعبیری آشنا و پر تکرار در سخنان میزبانان عراقی تبدیل شد.