کد خبر: 1372457
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
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راهور: عامل همه تصادفات زائران، خستگی و خواب‌آلودگی است

1 رئیس پلیس راهور فراجا گفت: تمامی تصادفات فوتی و جرحی زائران اربعین از ابتدای ماه صفر تاکنون بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ داده است.

جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، از همراهی و همکاری زائران عزیز با پلیس از ابتدای آغاز مأموریت اربعین تا امروز قدردانی کرد.

سردار حسینی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه پلیس راهور و تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان در مأموریت اربعین اظهار کرد: همکاری و همراهی مجموعه‌هایی همچون اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری، امداد خودرو‌ها و تمامی موکب‌ها و گروه‌های خدمات‌رسان، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی زائران، تأمین امنیت تردد، تسهیل عبور و مرور و فراهم کردن خدمات مورد نیاز ایفا کرد تا زائران عزیز بتوانند با صحت، ایمنی و آرامش از شهر و دیار خود به سمت مرز‌های ۶ گانه تردد کنند و پس از زیارت نیز همین مسیر را در سلامت کامل بازگردند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که امروز، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با اربعین حسینی (ع) و همچنین فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه، بخش قابل توجهی از زائرانی که از مرز‌های ۶ گانه کشور خارج شده‌اند، وارد کشور شده و مسیر بازگشت خود را به سمت شهر‌های مبدأ ادامه دهند.

سردار حسینی با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط جسمی و هوشیاری کامل رانندگان در مسیر بازگشت افزود: بررسی‌های انجام‌شده درباره حوادث رانندگی مرتبط با تردد زائران نشان می‌دهد تمامی تصادفات فوتی و جرحی که از ابتدای سفر‌های ماه صفر تاکنون رخ داده، بلااستثنا و مطلقاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از حوادث شامل واژگونی خودروها، خروج از مسیر و برخورد با اشیای ثابت بوده که عامل اصلی وقوع آنها کاهش تمرکز و افت توانایی کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: شرایط زائران پس از چند روز پیاده‌روی، زیارت و تغییر در الگوی معمول خواب و استراحت، با شرایط عادی متفاوت است؛ بنابراین از زائران عزیز درخواست می‌کنیم پس از ورود به کشور، پیش از آغاز مسیر‌های طولانی بازگشت، حداقل ۵ تا ۶ ساعت استراحت کافی داشته باشند و از ظرفیت محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف و استراحت موقت استفاده کنند تا آمادگی جسمی و تمرکز لازم برای رانندگی را به دست آورند.

سردار حسینی با اشاره به فاصله طولانی بسیاری از استان‌ها تا مرز‌های ۶ گانه کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از هموطنان پس از ورود به کشور همچنان چندین کیلومتر مسیر پیش‌رو دارند که طی آن نیازمند چندین ساعت رانندگی است. در چنین شرایطی، اگر راننده‌ای از آمادگی کامل جسمی و ذهنی برخوردار نباشد، نمی‌تواند کنترل دقیق خودرو و مدیریت ایمن سفر را تضمین کند.

سردار حسینی تاکید کرد: استراحت کافی، پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، رعایت دقیق قوانین و مقررات و توجه به هشدار‌های پلیس، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث در موج بازگشت زائران اربعین حسینی است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت توصیه‌های ایمنی، همه زائران عزیز بتوانند در سلامت کامل به شهر و دیار خود بازگردند و سفر‌های ماه صفر با آرامش و کمترین حوادث به پایان برسد.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، زائران اربعین حسینی ، خواب آلودگی
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