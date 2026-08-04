زمان ثبت نام مرحله دوم نقل و انتقالات فرهنگیان اعلام شد

مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از ثبت نام مرحله دوم نقل و انتقالات نیروی انسانی خبر داد.

جوان آنلاین: در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شیوه نامه نقل و انتقال نیروی انسانی، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی تابعه نسبت به اجرای دقیق موارد زیر اقدام کنند:

ـ ثبت نام جدید، شامل متقاضیانی که در مرحله اول موفق به ثبت نام نشدند.

متقاضیان دوره اول که مجوز انتقال آنان در مرحله اول تایید نشده است (جهت تقاضا در مرحله دوم می‌بایست مجدد ثبت نام شود، درغیر اینصورت به معنای انصراف از درخواست انتقال است.)

همکاران متقاضی انتقال حق التدریس آزاد

زمان ثبت نام توسط متقاضیان از ۲۰ مرداد تا ۲۵ مرداد است.

کنترل و بررسی فرم امتیازات در سامانه و ارسال به مرحله پردازش، توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا حداکثر تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ است.

ویرایش و ثبت ظرفیت ورود و خروج توسط مناطق از ۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ است.

بررسی و تایید ظرفیت ورود و خروج توسط ادارات کل آموزش و پرورش ۲۸ و ۲۹ مرداد است.