۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشتند

رئیس ستاد اربعین گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از طریق مرز‌های کشور به کشور بازگشته‌اند.

جوان آنلاین: علی اکبر پورجمشیدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مرز مهران با اشاره به آمار تردد‌ها اظهار کرد: تاکنون ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار زائر از مرز‌های کشور برای زیارت اربعین حسینی راهی عراق شده‌اند که از این تعداد، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند، پیش‌بینی کرد: با توجه به روند بازگشت‌ها، بخش اعظم این عزیزان تا امروز و فردا به کشور وارد خواهند شد.

سردار پورجمشیدیان با تأکید بر بسیج تمامی امکانات برای تسهیل فرآیند بازگشت، تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی ما در تمامی پایانه‌ها، به‌ویژه پایانه مرزی مهران و پایانه برکت، تأمین اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران به شهر‌های مبدأ است تا دغدغه‌ای برای مردم باقی نماند.

وی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی زائران در مسیر‌های پرتردد افزود: اگر در مقاطع کوتاهی با کندی در جابه‌جایی مواجه شویم، با صبوری مردم به سرعت مرتفع خواهد شد. استانداری ایلام با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب در حوزه اسکان و استراحت، شرایط مطلوبی را برای رفاه زائران ایجاد کرده است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با یادآوری تداوم خدمات‌رسانی مواکب در ایلام تا پایان هفته گفت: مواکب تا دو روز پس از اربعین (پنجشنبه و جمعه) فعال بوده و به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند؛ بنابراین زائران عزیز نگرانی از بابت خدمات رفاهی نداشته باشند.

سردار پورجمشیدیان در پایان با اشاره به جایگاه ویژه مرز مهران، خاطرنشان کرد: مهران همچنان پرترددترین مرز کشور است که این اقبال عمومی، مرهون مهمان‌نوازی مثال‌زدنی مردم ایلام و زیرساخت‌های فراهم شده در دو سوی مرز است. از مسئولان استان و مردم خونگرم ایلام که با تمام توان در حال خدمت به زوار اباعبدالله (ع) هستند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.