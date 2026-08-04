۱۶ فوتی و بیش از ۲۰۰۰ بستری بر اثر موج گرمای اخیر در کره جنوبی

جوان آنلاین: سئول، برای صدور نخستین «هشدار موج گرمای شدید» در روز سهشنبه (امروز) آماده میشود و این در حالی است که کره جنوبی با موج گرمای مرگباری دستوپنج نرم میکند که طی آن، بالاترین دمای تاریخ این کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش ایسنا، شهر «یانگسان» در جنوب شرقی کشور، بعدازظهر یکشنبه به رکورد تاریخی ۴۲.۵ درجه سانتیگراد دست یافت که بالاترین دمای ثبتشده در ۱۲۲ سالِ پایشهای هواشناسی محسوب میشود.
اکنون این موج گرما در حال حرکت به سمت غرب و نزدیک شدن به پایتختِ پرجمعیت کشور با بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت است؛ جایی که پیشبینی میشود دما روز سهشنبه به ۳۸ درجه برسد و پس از آن، سه روزِ بسیار سوزان با دمای ۳۷ درجه در پیش باشد. با توجه به شرایط جغرافیایی این کشور و مجاورت با دریا و رطوبت بالای آن، دمای احساسی به مراتب بیشتر خواهد بود.
بر اساس اعلام «آژانس کنترل و پیشگیری از بیماریهای کره»، از ماه مه تاکنون ۱۶ مورد مرگومیر مرتبط با گرما در کره جنوبی ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ نفر نیز به دلیل بیماریهای ناشی از گرما تحت درمان قرار گرفتهاند.
به گزارش گاردین، مقامات سئول روز دوشنبه با تشکیل جلسهای اضطراری، اقداماتی را برای مقابله با گرما و کاهش خطرات آن برای سلامتی آغاز کردند. این نخستین بار است که پایتخت، تحت سامانه جدیدی که امسال با هدف بهبود واکنش دولت به افزایش دما ایجاد شده، شاهد صدور هشدار موج گرمای شدید است.
پرستاران نیز در حال بررسی وضعیت حداکثر ۶۳ هزار نفر از ساکنانی هستند که آسیبپذیرترین گروهها محسوب میشوند از جمله سالمندان و افراد دارای معلولیت یا بیماریهای مزمن.