مسکو: ۴ کشتی باری و یک کارخانه نظامی در بنادر اوکراین هدف قرار گرفتند

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی را در بندر نیکولایف در منطقه اودسا هدف قرار دادند.

به کزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همچنین یک کشتی باری در حال تخلیه محموله‌های نظامی در بندر یوژنی و ۲ کشتی دیگر در مسیر دریایی جنوب اودسا که تسلیحات و تجهیزات نظامی را به بنادر اوکراین منتقل می‌کردند، مورد اصابت قرار گرفتند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، کارخانه قطعات خودرو دریای سیاه و پایانه بندری در بندر چرنومورسک که نیرو‌های مسلح اوکراین از آن برای تعمیر خودرو‌های نظامی، ذخیره مهمات و سوخت استفاده می‌کردند، نیز مورد اصابت قرار گرفته است.