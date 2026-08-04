کد خبر: 1372449
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تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
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پالتیکو: اثر اظهارات ترامپ برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی رو به کاهش است

1 نشریه پالتیکو در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نبود تصمیم مشخصی از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران، تاثیر اظهارات متناقض او بر بازار‌ها به ویژه بازار نفت، رو به افول است.

جوان آنلاین: پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه از تشدید حملات متجاوزانه علیه ایران عقب‌نشینی کرد، واکنش بازار‌های انرژی که معمولا ثبات و قابل پیش‌بینی بودن را ترجیح می‌دهند، صرفا بی‌تفاوتی بود. قیمت نفت خام تنها اندکی کاهش یافت و قیمت بنزین ثابت ماند.

به گزارش ایسنا، نشریه پالتیکو در این‌باره گزارش داد: حتی با گذشت بیش از شش ماه از جنگ علیه ایران و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ترامپ توانسته است صرفا با وعده‌هایی درباره پایان سریع درگیری که هنوز محقق نشده‌اند قیمت‌های خرده‌فروشی را پایین‌تر از سطحی که کارشناسان می‌گویند، حفظ کند. او روز دوشنبه یک گام فراتر رفت و شرکت‌های بزرگ نفتی را به خاطر «سود بیش از حد» از کمبود جهانی نفت ناشی از جنگ سرزنش کرد.

ترامپ گفت: «بهتر است قیمت خرده‌فروشی و قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهند. این را بلند و واضح می‌گویم. از این وضعیت راضی نیستم». اما به نظر می‌رسد توانایی ترامپ در تحت‌تاثیر قراردادن بازار‌ها با کلامش در زمانی حساس رو به افول است؛ سه ماه به انتخابات میان‌دوره‌ای مانده و کنترل کنگره در تعادل حزبی است و محبوبیت او با وجود خشم رای‌دهندگان نسبت به نگرانی‌های هزینه معیشت به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است.

این در حالی رخ می‌دهد که ذخایر جهانی نفت خام در حال کاهش است، جنگ جریان‌های انرژی بیشتری را تهدید می‌کند، پالایش‌گران ظرفیت مازاد کمی در اختیار دارند و دولت ابزار چندانی برای پایین نگه‌داشتن قیمت بنزین ندارد.

فرانک لانتز، محقق نظرسنجی جمهوری‌خواه، گفت: «روز کارگر نقطه‌ای است که قیمت بنزین در انتخابات تثبیت می‌شود. آن آخرین سفر تابستانی تعیین می‌کند که رای‌دهندگان چگونه هزینه زندگی خود را ارزیابی می‌کنند.»

افزایش قیمت بنزین در زمانی رخ داده که ترامپ بار‌ها وعده تشدید جنگ را می‌دهد و سپس چند ساعت یا چند روز بعد می‌گوید که تقریبا تمام شده است. به گفته یکی از مشاوران پیشین ترامپ، این موضوع در حال تضعیف توانایی او برای کاهش قیمت است.

یک مشاور سابق ترامپ که ارتباط نزدیکی با کاخ سفید دارد، به شرط فاش نشدن هویتش گفت: «اعتبار او تا حدی آسیب دیده است. بازار‌ها به او توجه نمی‌کنند؛ بلکه به آنچه در حال رخ دادن است توجه می‌کنند و با توجه به قیمت نفت، این باری بزرگ بر دوش جمهوری‌خواهان است.»

ترامپ روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید به این تحول اذعان کرد، اما پاسخی که داد حاکی از فوریت اقدامات لازم نبود. او به خبرنگاران گفت که عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ ندارد، هرچند به نیاز به بازگشایی تنگه هرمز اذعان کرد که پیش از تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه ایران و تصمیم تهران برای بستن تنگه تا زمان پابرجا بودن تهدیدها، حدود ۲۰ درصد از عرضه انرژی جهانی از این مسیر انجام می‌شد.

او به پیامد‌های انتخابات میان‌دوره‌ای برای حزبش در صورت عدم پایان سریع مناقشه اشاره کرده و گفت: «من از نظر زمان فشاری احساس نمی‌کنم. اتفاقا خودم نامزد نیستم، اما بسیاری از جمهوری‌خواهان خوب نامزد هستند.»

روری جانستون، محقق بازار نفت گفت که توانایی ترامپ در اثرگذاری بر بازار‌ها ممکن است تنها ابزاری باشد که دولت برای مهار قیمت بنزین در اختیار دارد.

دولت ترامپ ذخیره نفتی ایالات متحده را به پایین‌ترین سطح از دور اول ریاست‌جمهوری رونالد ریگان رسانده است. شرکت‌های بزرگ نفتی هشدار می‌دهند که کمبود ظرفیت پالایشی می‌تواند قیمت‌ها را در آینده قابل‌پیش‌بینی بالا نگه دارد.

جانسون گفت: «بازار بسیار به این ایده معتقد است که در نهایت این موضوع با تصمیم ترامپ و عقب‌نشینی او در برخی مسائل- احتمالا نوعی کنترل نمادین بر تنگه هرمز، حل خواهد شد؛ بنابراین بازار دائما به دنبال هر نشانه‌ای از تغییر موضع او خواهد بود.»

تلاش ترامپ برای پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی همچنین با کاهش واردات نفت چین، تغییر مسیر موفقیت‌آمیز حدود ۷ میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی در روز از طریق دریای سرخ و آزادسازی از ذخایر راهبردی نفتی تقویت شده است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، قیمت نفت
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